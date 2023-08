Das ist zur Demenzwoche im Ostallgäu geplant

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz. Das bedeutet für Betroffene und Angehörige eine Umstellung. Welche Hilfen die Demenzwoche im Ostallgäu bietet.

22.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Mit voranschreitender Alterung der Gesellschaft nimmt die Anzahl der Menschen mit Demenz zu. Derzeit leben in Bayern rund 270.000 Betroffene. Mit den zu erwartenden demografischen Veränderungen wird deren Anzahl weiter zunehmen. „Daher ist es wichtig, dass diese Menschen in der Gesellschaft Akzeptanz und Verständnis erfahren“, heißt es in einer Pressemitteilung des BRK-Kreisverbands Ostallgäu. Darüber hinaus gilt es, Betroffene und ihre Angehörigen dabei zu unterstützen, mit dieser Situation bestmöglich umzugehen. Die vierte Bayerische Demenzwoche von Freitag, 15., bis Sonntag, 24. September, biete eine Plattform, um sich über das Krankheitsbild, Aspekte der Vorbeugung sowie die Unterstützungs- und Versorgungsmöglichkeiten zu informieren.

Was das BRK Ostallgäu mit der Demenzwoche erreichen will

„Rund um die Bayerische Demenzwoche laden wir alle Interessierten zu vier verschiedenen Veranstaltungen ein. Sie sollen informieren und dazu beitragen, eine demenzfreundliche Gesellschaft zu gestalten“, so Annett Filser von der Fachstelle für pflegende Angehörige des BRK-Kreisverbands Ostallgäu. Das Programm:

Dienstag, 5. September, 17 bis 18.30 Uhr, „Vorsicht Betrugsmaschen“, Gablonzer Siedlungswerk, Sudetenstraße 105, Kaufbeuren; Referent: Walter Mollien, Digitaler Helfer.

Dienstag, 19. September, 16 bis 17 Uhr, Führung durch die „Demensch-Ausstellung“ im Haus der Begegnung, Jahnstraße 12, Marktoberdorf; Referentin: Annett Filser, Fachstelle für pflegende Angehörige.

Ein Vortrag dreht sich um Autofahren und Demenz

Donnerstag, 21. September, 18 bis 19.30 Uhr, „Zuhause Wohnen“, Volkshochschule Buchloe, Bahnhofstraße 60, Buchloe. Referentin: Renate Dantinger, zertifizierte Wohnraumberaterin.

Dienstag, 26. September, 17 bis 18.30 Uhr, „Autofahren und Demenz“, Haus der Begegnung, Jahnstraße 12, Marktoberdorf. Referent: Gerhard Stadler, Ostallgäuer Demenzbeauftragter.

Dort gibt es weitere Informationen

Informationen unter 08342/966943 oder fachstelle@kvostallgaeu.brk.de. Alle Veranstaltungen zur Demenzwoche in Bayern sind ersichtlich unter www.demenzwoche.bayern.de.

Lesen Sie auch: Experten im Ostallgäu sicher: Es gibt nur eine Möglichkeit, sich vor Demenz zu schützen

IG BAU warnt vor Wohnungsnot bei Senioren im Ostallgäu