Das Regenüberlaufbecken in Altdorf wird zum zweiten Mal mit einer ölartigen Flüssigkeit verschmutzt

Im Regenüberlaufbecken in Altdorf ist eine weitere Wasserverunreinigung festgestellt worden. Es handelt sich aber um eine andere Substanz als beim letzten Mal.

Wie schon am vergangenen Wochenende ist am Dienstagnachmittag wieder eine Gewässerverunreinigung im Regenüberlaufbecken in Altdorf (Ostallgäu) gemeldet worden. (Lesen Sie hier unsere Meldung vom Wochenende)

Um welche Substanz es sich handelt, wird nun untersucht

Eine braune Flüssigkeit war im Überlaufbecken zu sehen. Es handelt sich möglicherweise um Öl. Nach Angaben der Polizei Marktoberdorf wurde aus diesem Grund wiederum eine Ölsperre errichtet und es wurden Wasserproben entnommen. Diese werden nun vom Wasserwirtschaftsamt untersucht. Den Verursacher konnte die Polizei bisher noch nicht ausfindig machen. Fest stehe allerdings, dass es sich um eine andere Substanz handelt als am Wochenende.

Feuerwehren Altdorf und Biessenhofen beseitigten die Verunreinigung

Über die Art der Substanz hatte die Feuerwehr auch in diesem Fall keine Kenntnis, sagt Kreisbrandrat Markus Barnsteiner auf Anfrage unserer Redaktion. Die Verunreinigung sei aufgrund der überschaubaren Menge mit eigenem Gerät der Feuerwehren Altdorf und Biessenhofen beseitigt worden. Personal der Kläranlage der Gemeinde Biessenhofen war daran ebenfalls beteiligt. „Insgesamt waren acht Personen im Einsatz“, sagt Kreisbrandrat Barnsteiner.

