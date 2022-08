Das Topspiel der Fußball-Bezirksliga steigt beim FC Thalhofen

Zweiter gegen Dritten in der Fußball-Bezirksliga: Der FC Thalhofen erwartet Verfolger Königsbrunn. Deshalb ist der Trainer zuversichtlich.

Es ist das Topspiel in der Fußball-Bezirksliga Süd: Zweiter gegen Dritten, FC Thalhofen gegen Türkgücü Königsbrunn. Am Samstag, 20. August, treffen sie um 15.30 Uhr im Stadion am Mühlsteig aufeinander.

Die spielstarken Gäste fuhren in der vergangenen Woche mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TV Bad Grönenbach den dritten Erfolg in Folge ein. Damit stehen die Königsbrunner mit neun Punkten aus vier Spielen auf Rang drei. Noch besser ist die Bilanz bei den Gastgebern. Thalhofen schaffte es am Mittwoch, mit 2:1 in Haunstetten zu gewinnen und bleibt in der Saison ohne Punktverlust.

Das zeichnet die Fußballer des FC Thahofen aus

Die Gäste sind bekannt für ihre spielerische Stärke und ihre sichere Defensive. Nur drei Tore kassierte Königsbrunn in den bereits gespielten Partien. Besser ist lediglich Spitzenreiter Egg a. d. Günz mit zwei Gegentreffern. Dem Gegenüber steht die starke Offensive des FC Thalhofens. 15 Tore hat die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer bereits geschossen – Ligabestwert. Auf elf Treffer kommen Oberstdorf und Egg. Folglich können die Fans eine sehr intensive, ansehnliche Partie erwarten.

Beim FC Thalhofen hoffen Trainer und Spieler, den Lauf fortsetzen zu können und den nächsten Heimsieg einzufahren: „Es macht momentan jedem enorm viel Spaß. Die Stimmung ist gut und die Leistungen im Training und im Spiel spiegeln dies wider“, sagt Top-Torjäger Niklas Zeiler. Er hat sechs der 15 Tore erzielt. Es gilt, diesen Schwung mitzunehmen und einen weiteren Sieg einzufahren.

So sieht Trainer Niemeyer die Ausgangslage

Trainer Florian Niemeyer äußert sich selbstbewusst: „Ich sehe keinen Grund, warum unsere Serie reißen sollte. Wir sind gut drauf und wollen auch gegen Königsbrunn den Platz als Sieger verlassen.“ Hoffnung macht die Bilanz gegen Königsbrunn. Die vergangenen drei Aufeinandertreffen hat der FC Thalhofen alle für sich entscheiden. Personell fehlt, neben den Langzeitverletzten, Jakob Zeiler urlaubsbedingt. Dafür stoßt Luca Csauth zum Kader dazu.

FC Thalhofen: Lukas Kress, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Simon Nägele, Nicolas Steger, Timo Welte, Janik Suske, Dominik Dürr, Samuel Olejnik, Fabi Hartmann, Niklas Zeiler, Luca Csauth, Cedrik Wahler, Christoph Berkmüller, Linus Zeiler.

