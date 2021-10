Der Stadtrat debattiert über ein Radverkehrskonzept. Der Abstimmung geht ein verbaler Schlagabtausch samt Sitzungsunterbrechung voraus. Das Ende überrascht alle.

19.10.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Nein, bevor der Beschlussvorschlag der Verwaltung und damit auch sein eigener keine breite Mehrheit finde, werde er ihn lieber ablehnen, kündigte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell an. Dafür sei das Thema zu wichtig, als es in einer Kampfabstimmung durchzudrücken. Denn zu verschieden waren die Meinungen in den Fraktionen, als es im Stadtrat darum ging, ob ein externes Büro ein Radverkehrskonzept für Marktoberdorf entwickeln soll.