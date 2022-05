Als Bergsteiger aus Marktoberdorf mit einfacher Ausrüstung große Gipfel bestiegen

Vor 100 Jahren wurde Alpenverein Marktoberdorf gegründet. Aus ein paar Bergbegeisterten sind 2800 Mitglieder geworden. Wie das Jubiläum gefeiert wurde.

24.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

„Hinauf zu den Gipfeln richte den Blick, such’ die Freiheit nicht unten im Tal. Ist steil auch der Weg, blick niemals zurück, der Berg lohnt Dein Mühen tausendmal.“ Diese ersten Zeilen und Worte eines handgeschriebenen Gedichtes sagen auch in der heutigen Zeit viel aus, in einer Zeit, in der der Alpenverein Marktoberdorf sein 100-jähriges Bestehen feiert. Natürlich ist deshalb das gesamte Gedicht abgedruckt in der Festschrift „100 Jahre DAV Marktoberdorf“.

Alpenverein Marktoberdorf plant heuer einige Feiern

Zu dem Jubiläum sind auch einige Feiern in diesem Jahr geplant. Zum Gründungstag gab es in der Kletterhalle, dem „Boulderbunker“ unter der Mittelschulturnhalle, einen Stehempfang. Dazu hatten sich neben heimischen Mitgliedern auch die Zweite Vorsitzende der DAV Sektion Allgäu-Immenstadt und damit gleichsam der Mutterverband der Marktoberdorfer Ortsgruppe, Alice Schacherl, eingefunden.

Ortstgruppe Marktoberdorf neben einer Weizenbrauerei gegründet

Wendelin Stitzinger, Vorsitzender in Marktoberdorf, freute sich über die starke Beteiligung. „Es ist heute ein denkwürdiges Datum“, sagte er. Er schilderte in kurzen Worten die Vereinsgründung in der „turbulenten Zeit 1922“, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Im Nebenzimmer der Weizenbrauerei in der Gschwenderstraße, heute „Nash-ville“, erfolgte die Gründung der Ortsgruppe. 37 Bergsteiger wählten Heinrich Knoll zu ihrem ersten. Vorsitzenden. „Vieles steht in der Festschrift und vieles wird man beim großen Sommerfest am 3. September 2022 auf dem Sportgelände des FSV Marktoberdorf erfahren“, sagte Stitzinger.

Mitgliederzahl in Marktoberdorf stieg stetig

Der Vorsitzende freute sich, dass man endlich wieder zusammen feiern kann. „Es gibt uns immer noch“, sagte Stitzinger und sprach die sehr einfache Ausrüstung in den Anfangsjahren der Ortsgruppe an. „Mit so etwas würde heute keiner mehr auf den Auerberg laufen. Aber die Mitglieder mussten mit den Verhältnissen seinerzeit zurechtkommen“. Doch die Ortsgruppe kam nicht nur mit den damaligen Verhältnissen zurecht, die Mitgliederzahl steigt zusehends: „Schaut mal, wo die Ortsgruppe heute steht.“ Rund 2800 sind es inzwischen.

Stitzinger dankte den vielen Helfern für den ehrenamtlichen Einsatz und vor allem Carolin Wolf für das Erstellen der Festschrift – sie erhielt dafür frenetischen Beifall.

Lesen Sie auch

Jubiläum DAV-Sektion Oberstaufen-Lindenberg feiert ihr 125-jähriges Bestehen

Lesen Sie auch: