Dem Leben unterwegs begegnen: Eine ganz besondere Wanderung in Nesselwang

Plötzlich steht die Welt auf dem Kopf: Auf dem Besinnungsweg Ge(h)Zeiten in Nesselwang erleben Spaziergänger Landschaft und Leben aus ganz neuen Perspektiven.

08.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Ein Blick durch die Glaskugel und plötzlich steht die Welt auf dem Kopf. Keine Wahrsagerei, sondern eine Installation auf den Ge(h)Zeiten in Nesselwang. „Zeit für die Schöpfung“ heißt die Station. Sie zeigt eine neue Perspektive – auf die Landschaft und im übertragenen Sinn auf das Leben. (Lesen Sie auch: Den Drachen auf der Spur: Eine besondere Wanderung im Tiefental bei Roßhaupten.)

Der Weg in Nesselwang bietet Entschleunigung - und damit Erholung vom Alltag

„Auf dem Besinnungsweg kann man sich wunderbar vom Alltag erholen, nicht nur von der Arbeit, sondern von allem, was gerade so außenherum passiert“, erzählt Roland Miller begeistert. Der Nesselwanger ist Sprecher der Bürgerwerkstatt Kultur, deren Mitglieder den Weg entwickelt und realisiert haben. „Im Fokus steht die Entschleunigung in der herrlichen Natur und ich spüre, wie gut es mir selbst tut, wenn ich eine Führung dort mache.“ (Lesen Sie auch: Wie wär's mit einer romantischen Paddeltour auf dem Elbsee?)

Warum der Weg ein Gesamterlebnis ist.

Der Themenweg ist ein Gesamterlebnis. Eingebettet zwischen Wald und Wiesen regt an sechs Stationen ein ausgesuchter Text an, über eigene Werte und Vorstellungen nachzudenken. So erinnert die Station „Zeit für mich“ mit dem Naturlabyrinth daran, dass oft Kehren gegangen werden müssen, bis man in der Mitte ankommt. „Wer sich ein bisschen Zeit lässt und auf die Anregungen einlässt, nimmt viele Eindrücke und Impulse mit nach Hause“, meint Miller: Und wer einmal da war, komme immer wieder.

In der Serie Heimatentdecker gibt es in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband jede Woche Tipps für mehr Heimatglück. Wir stellen Angebote und Projekte im Ostallgäu vor, die es ohne Tourismus nicht gäbe.

Hier erfahren Sie noch mehr über den Ge(h)Zeitenweg in Nesselwang.

Lesen Sie auch