Den Männern der SG Biessenhofen-Marktoberdorf bleibt die Rote Laterne

Die SG Biessenhofen-Marktoberdorf verliert das Allgäu-Derby gegen Sonthofen. Damit bleibt die SG Tabellenletzter in der Bezirksoberliga.

24.02.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Insgesamt gesehen konnten die Handballfans der Spielgemeinschaft SG Biessenhofen-Marktoberdorf zwar am ersten Spieltag nach der langen Corona-Zwangspause gesehen zufrieden sein. Die Frauenmannschaft feierte einen überzeugenden 32:22 Sieg über den PSV München, und auch die SG-Jugendteams waren in drei Partien erfolgreich. Allerdings mussten sich die SG-Männer nach einer nicht überzeugenden Vorstellung im Allgäuderby gegen den TSV Sonthofen mit 19:28 geschlagen geben.

Dabei konnten sich die Ostallgäuer Handballer zunächst durchaus Hoffnung auf ihren ersten Saisonsieg machen

Die Truppe um Trainer Max Nuscheler verbleibt damit weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga West. Dabei hatten sich die Fans in der Anfangsphase durchaus Hoffnungen auf den ersten Sieg in dieser Saison gemacht. Die Spieler waren hoch motiviert, in der Abwehr hellwach und auch im Angriff konzentriert.

Handball Bezirksoberliga Männer SG Biessenhofen (blau)- TSV Sonthofen (schwarz): 19:28. Im Bild Jonas Möhring. Bild: Heinz Budjarek

Nach je zwei vergebenen Strafwürfen und Großchancen kam die Handballer des TSV Sonthofen aber immer besser ins Spiel und zog über 7:3 auf 10:5 davon. Bis zum Wechsel konnten die Ostallgäuer Gastgeber wenigstens noch auf 10:13 verkürzen.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf besticht mit schön herausgespielten Treffern - macht aber zu viele leichte Fehler

Und nach schön herausgespielten Treffern zum 14:15 bekam das SG- Team nochmals die Chance, der Partie eine Wende geben. In der folgenden, hart umkämpften Phase unterliefen den viel zu hektisch agierenden Angreifern jedoch genau die Fehler, die sie eigentlich vermeiden wollten: viel zu schnell abgeschlossene Kombinationen, ungenaue Quer- und Bodenpässe und unkonzentrierte Würfe nach gut herausgespielten Chancen.

Dies nützten die Oberallgäuer eiskalt zu erfolgreichen Kontern. Nach den Treffern zum 21:15 innerhalb von zwölf Minuten war die Begegnung in der Biessenhofener Wertachsporthalle praktisch entschieden. In der Endphase schaffte es die Spielgemeinschaft dann auch nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen.

SG Biessenhofen-Marktoberdorf: Bauer und Baumgärtner im Tor, Haggenmüller (1 Treffer), Gellrich (2), M. Mohring (1), J. Mohring, Kalchschmid (2), Siffl (4), Faßnacht (1), Stich (1), Eberle (1), Schmid (1), Erhart (4), Geiger (1).

Handball Bezirksoberliga Männer SG Biessenhofen (blau)- TSV Sonthofen (schwarz): 19:28. Im Bild Micha Daniel Möhring. Bild: Heinz Budjarek

Welche Siege die Ostallgäuer Handball-Jugend einfuhr

Die männliche C- Jugend gewann an dem Spielwochenende dafür gegen den TV Memmingen mit 38:34, die weibliche D-Jugend in zwei Spielen gegen die SG Kempten/ Kottern mit 15:10 und 9:8.

