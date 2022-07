Der „Circus Maximus“ des Ostallgäus: beste Laune beim Streitwagenrennen in Immenthal

Mit 17 Gladiatoren-Gruppen hat das Streitwagenrennen in Immenthal wieder stattgefunden. Die Spiele und das Sommerfest waren ein großer Spaß für alle Anwesenden.

18.07.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Streitwagenrennen, Einzug der Gladiatoren, Start der Spiele: Das erinnert einen eher an „Circus Maximus“ oder das antike Rom. Doch die heimischen Bewohner wissen genau, was hier gemeint ist. Es ging um das Immenthaler Streitwagenrennen, dass der Schützenverein Immenthal wieder einmal durchführte.

17 Gruppen aus Günzach und der Umgebung gingen an den Start

Nach einer längeren Durststrecke, bedingt auch durch die Pandemie, gingen die „Gladiatoren“ am Haus der Gemeinschaft bei herrlichem Sommerwetter an den Start. Die vierte Auflage des großen Spektakels zog wieder einmal zahlreiche Besucher an – zwar nicht so wie im legendären „Circus Maximus“, aber es war auch im kleinen Immenthal Einiges geboten. So mussten die 17 Gruppen aus der Gemeinde Günzach und Umgebung, die sich beim Streitwagenrennen angemeldet hatten, einen Geschicklichkeitsparcours absolvieren.

Jeweils zwei Teams traten gegeneinander an und oft gab es am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ob mit den langen Lanzen die Luftballons zum Platzen bringen, Metallringe aufspießen, Tennisbälle jonglieren und in einen Eimer ablegen, über eine Rampe fahren, eine Bierflasche an einer Öse hochziehen oder eine der vielen anderen Prüfungen antreten – die vier menschlichen Zugpferde mussten Einiges leisten, um möglichst schnell durch den Parcours zu kommen. Aber vielen Teams ging es nicht nur um den Sieg, es ging in erster Linie um die Gaudi und das Spektakel, das sie den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bieten wollten. Und das lag nicht nur an den ausgefallenen Kostümierungen der Wettstreiter. Ob als typische Gladiatoren, als schottische Highlander-Teams, als Zebras, als „Mir san mir“-Truppe oder als Tennisschönheiten: Alle hatte eine sehr große Freude.

Die zahmen Zebras und das Team der „Gmoind Günzach“ traten gegeneinander beim Metallringe Aufspießen an. Gewinnen war hier nicht das Wichtige – in erster Linie ging es um den Spaß. Bild: Wolfgang Hepke

Und auch wenn mal ein Rennen danebenging, gab es immer noch die Chance, über die Lucky Loser weiterzukommen und einen der begehrten Preise zu ergattern. Ob Sieger oder Verlierer, am Ende wurden allle abgeklatscht und die Freude am Rennen geteilt. Schon allein die Vorstellung der Teams war einen Besuch wert. Die tatsächlichen Gewinner waren dann die Tennisschönheiten von Günzach vor den zahmen Zebras und den Löschriesen.

Das Spektakel wurde von passenden Livekommentaren begleitet

Mit dem passenden Livekommentar von Anfang bis Ende glänzte Moderator Rainer Forderer. Jedes Team stellte er mit passender Musik vor und sorgte mit seinen äußerst treffenden Kommentaren für beste Laune. Davon konnte sich auch die Günzacher Bürgermeisterin Wilma Hofer überzeugen, die das Fest sichtlich genoss.

Aber nicht nur das Streitwagenrennen war ein großer Anziehungspunkt. Auch die vielen freiwilligen Helfer des Schützenvereines unter der Federführung von Schützenmeisterin Erika Daufratshofer sorgten für das passende Umfeld, für das leibliche Wohl mit Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten und für die nötige Schattenspende an den Bänken und Tischen. Es wurde an alles gedacht, sodass das Rennen, die Siegerehrung und das anschließende Sommerfest den Besucherinnen und Besuchern sowie den Teilnehmenden selbst noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.

Für Groß und Klein war das Streitwagenrennen in Immenthal ein Spektakel. Gespannt waren auch die Allerkleinsten. Bild: Wolfgang Hepke

Untermalt wurde das Sommerfest am Ende der Veranstaltung mit Livemusik der Gruppe „Blechtrip“. Und die vielen Gäste, die Akteure und die Helfer freuen sich schon jetzt auf die nächste Wiederauflage des Immenthalers Streitwagenrennens, die in zwei Jahren stattfinden wird.