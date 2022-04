Der Durchgangsverkehr stört viele Unterthingauer gewaltig

Bürgermeister Dolp präsentiert verwirklichte und geplant Projekte in Unterthingau. Lob gibt es für die Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge. Bürger äußern auch Kritik.

07.04.2022 | Stand: 04:00 Uhr

„Nach einem Jahr, pandemiebedingt ohne Bürgerversammlung, sind wir jetzt wieder in der Spur“, sagte Bürgermeister Bernhard Dolp. Trotzdem fanden nur 35 Einwohner den Weg zur Unterthingauer Bürgerversammlung im Felderwirt. Dort erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von verwirklichten und künftig geplanten Projekten. Vor allem die Hilfe für die Ukraine-Flüchtlinge in der Gemeinde wurde sehr gelobt. Doch auch der Durchgangsverkehr kam zur Sprache. Zur Sprache kam, wie bereits in der Vergangenheit, eine Umfahrung.

Verkehrsbelastung: In der Bürgeraussprache war die Verkehrsbelastung eines der Themen. Florian Boneberg monierte den vielen Müll durch Wildcampen im Kemptener Wald und den hohen Durchgangsverkehr im Ort. Dolp sagte, dass es beim ersten Punkt keine Handlungsmöglichkeit gibt, da es sich um Staatswald handelt. Eine Umfahrung am östlichen Ortsrand, die immer wieder gefordert wurde, wurde schon vor Jahrzehnten verworfen, weil sie den Ort einschnüren würde. Natürlich beschäftigt sich die Gemeinde mit dem B12-Ausbau, aber nach Aussage des Staatlichen Bauamtes Kempten wird es zwischen den Abfahrten Kraftisried und Geisenried keine weitere Abfahrten geben. Der Marktrat hat beschlossen, alle gemeindlichen Straßen innerorts auf Tempo 30 zu beschränken, die Kreisstraßen sind davon nicht betroffen. Michael Stöckle jun. bekräftigte, dass es sich der Marktrat nicht einfach macht, für Verkehrsberuhigung zu sorgen.

Geflüchtete: Zurzeit sind im Gemeindegebiet 88 Asylsuchende und Kriegsflüchtende untergebracht, davon 21 Erwachsene und 18 Kinder in privaten Unterkünften. Bei der Bürgerversammlung zeigte sich Kirchenpfleger Anton Eiband sehr angetan von der Hilfe für die Ukraine, die gemeinsam mit Pfarrer Edward Wastag ins Leben gerufen wurde. Wastag fuhr mit einigen Helfern an die polnisch-ukrainische Grenze und brachte 20 Flüchtlinge nach Unterthingau. Eiband fragte nach der Unterbringung im Kindergarten. Dolp erklärte, dass hierfür gesetzliche Vorgaben – wie zum Beispiel die Masernimpfung – einzuhalten sind und dies erst geregelt werden muss. Dolp dankte all den Helfern für ihr Engagement.

Schule: Thema bei der Bürgerversammlung war auch die Grund- und Mittelschule. Diese wurde mit einer Mensa erweitert. Zudem wurde die alte Turnhalle mithilfe des Sportvereins mit einer neuen Lüftungsanlage ausgestattet.

Beleuchtung: Bürgermeister Dolp informierte zudem, dass die Straßenbeleuchtung neue energieeffiziente Leuchtmittel erhielt. Im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße OAL7 nach Engratsried wurde die Zufahrtsstraße Eschenau saniert.

Das erste Haus im neuen Baugebiet steht schon

Bauen: Auf dem neu erschlossenen Baugebiet „Seeäcker“ in Reinhardsried ist bereits das erste Einfamilienhaus errichtet. Aktuell wird die Neugestaltung des Schloss-Umfeldes mit einem zusätzlichen Mehrzweckgebäude geplant. Laut Dolp hängt die Realisierung letztlich von Höhe der zu erwartenden Förderung vom Amt für ländliche Entwicklung ab. Zum Sachstand des Baugebietes im Süden von Oberthingau informierte der stellvertretende Bürgermeister Anton Samenfink. Nach einem Berechnungsmodell liegt die Fläche im Risikogebiet eines hundertjährigen Hochwassers. Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt wird eine großflächige Versickerung im Bereich der Kreisstraße nach Görisried als Möglichkeit angesehen. Schon seit Jahren aufgeschoben wird die Sanierung des Regenwasserkanals in nordöstlicher Richtung aus dem Dorfbereich heraus. Risse im Schiff der Kirche St. Anna, die sich im Gemeindebesitz befindet, erfordern eine statische Ertüchtigung, besonders im Bereich des Dachstuhls. Für die Schule ist der Ausbau zu einem Dorfgemeinschaftshaus angedacht.

Radweg: Ein Radweg von Unterthingau nach Kraftisried wird im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraße im Auge behalten.

Trinkwasser: Nach den niederschlagsarmen Sommern wie 2018 wird ein Notverbund zur Trinkwasserversorgung mit Oberthingau angestrebt.

Löschwasser: Handlungsbedarf besteht für den Löschwasserteich in Ried, dessen Nutzung durch Bewuchs eingeschränkt ist und alle zwei Jahre ausgebaggert werden muss.

Gehweg: Eine Machbarkeitsstudie für einen Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt Oberthingau soll beauftragt werden. Voraussetzung wären zielführende Gespräche mit den Grundeigentümern. Für den Straßenausbau nach Osterberg verliefen die Verhandlungen erfolgreich.

Feuerwehr Reinhardsried: Dritter Bürgermeister Hans Frank vertrat die Belange der Reinhardsrieder. Die Unterbringung der Feuerwehr entspreche in keiner Weise mehr den heutigen Anforderungen. Eine Lösung würde ein Neubau mit zwei Stellplätzen und Sozialräumen an der Alten Schule herbeiführen.

Freizeit: Erwin Schrägle beantragte für den Beachvolleyball-Platz eine neue Sandfüllung. Die Gemeinde möchte sich um die Beschaffung kümmern.