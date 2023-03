Der Friedhof der Gemeinde Aitrang soll schöner werden: Diese Maßnahmen sind geplant

In Aitrang geht es um ein Urnenfeld, aber auch um mehr Grünflächen und Bäume. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern sind Pflasterarbeiten nötig.

09.03.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Nicht leicht macht sich der Gemeinderat Aitrang die Umgestaltung und Verschönerung des Friedhofs. Ist der Friedhof doch für viele Bürgerinnen und Bürger ein Kontaktpunkt in der Gemeinde. Zudem soll ein Urnengräberfeld angelegt werden. Jetzt wurde beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe „Friedhof Aitrang“ einen Maßnahmeplan ausarbeitet soll.

Bürgermeister Michael Hailand erinnerte daran, dass bereits im Juli 2021 beschlossen worden war, den Planungsentwurf der Arbeitsgruppe „Friedhof“ für ein Urnengrabfeld umzusetzen. Die hinsichtlich der Urnengrabgebühren notwendige Änderung der Friedhofssatzung erfolgte im Dezember 2021. Im Oktober 2022 stellte dann Steinmetz Rudolph aus Obergünzburg nach einer Begehung des Friedhofs mit dem Bau- und Umweltausschuss seine Planung für ein Urnengrabfeld im Gemeinderat anhand von Beispielfotos vor.

Rudoph schlägt vor, auf der vorhandenen Grünfläche Urnengräber mit kleinen Grabsteinen zu errichten. Die für die Grabsteine notwendigen Fundamente sollen mit Erschließung des Urnenfelds erstellt werden. Die Wege sollen eine wassergebundene Decke erhalten, damit sie barrierefrei sind. Für einen Verabschiedungsstein, eine Sitzbank und einen Schöpfbrunnen am Urnengrabfeld überreichte der Steinmetz ein Kostenangebot.

Mehr Grünflächen und Bäume auf dem Friedhof der Gemeinde Aitrang

Bei einer Ortsbegehung über das restliche Friedhofsgelände mit einer Landschaftsbaufirma wurde festgestellt, dass im Bereich der Kirche starke Setzungen der Pflasterflächen vorhanden sind, die abschnittsweise saniert werden müssen. Auch über mehr Grünflächen und Bäume im Friedhof wurde gesprochen.

Für notwendige Erd-, Fundament- und Wegebauarbeiten für das Urnengrabfeld unterbreitete eine ortsansässige Baggerfirma ein Angebot. Von der Landschaftsbaufirma wurdeein Angebot eingeholt für die Lieferung und Pflanzung von Solitärbäumen, Kleingehölzen, Pflanzinseln mit Bodendeckern und Blumenwiese, für 300 Quadratmeter Pflasterarbeiten und für den Wegebau und Stahleinfassung für das Urnengrabfeld.

Arbeitsgruppe "Friedhof Aitrang" entwickelt Maßnahmenplan für neues Urnengrabfeld

Daraus errechnen sich Gesamtkosten von circa 110.000 Euro brutto. Eine Gesamtplanung liegt derzeit noch nicht vor. Deshalb beschloss das Gremium jetzt mit einer Gegenstimme, dass eine Arbeitsgruppe „Friedhof Aitrang“ einen Maßnahmenplan für ein neues Urnengrabfeld, für die Begrünung und für die Fußwege/Pflasterarbeiten ausarbeitet. Die Gesamtplanung wird danach dem Gemeinderat vorgelegt. Ein Kostenbudget von 60.000 Euro für die Umsetzung der ersten Maßnahmen soll im Haushalt 2023 eingeplant werden. Mit der Kirchenverwaltung will die Gemeinde über eine Kostenbeteiligung für doe Pflasterarbeiten an der Pfarrkirche sprechen. Der Umsetzungsbeschluss vom Juli 2021 wurde aufgehoben.

Zum Vorschlag eines Bürgers in der Bürgerversammlung, die bestehenden Bebauungspläne mit Blick auf mögliche Nachverdichtungen zu überarbeiten, waren sich die Räte einig, dass eine solche Nachverdichtung soweit möglich künftig verfolgt werden soll. Dabei wurde nach kurzer Diskussion mit 10:3 Stimmen beschlossen, dass Änderungswünsche für einen Bebauungsplan im Einzelfall überprüft werden müssen. Denn eine allgemeine Regelung ist schwierig zu treffen. In Fällen, in denen auch die Gemeinde Interesse an Änderungen hat, beteiligt sie sich anteilig zu ihren Wünschen auf Änderung. Dies wird im konkreten Einzelfall überprüft.

