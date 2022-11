Der Heilige Nikolaus zu Besuch in Unterthingau: Das war auf dem Weihnachtsmarkt geboten

Am Wochenende hat in Unterthingau wieder der Weihnachtsmarkt im Felderwirt-Biergarten stattgefunden. Zahlreiche Attraktionen waren geboten.

29.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Glühwein- und Bratwurstduft lockten viele Besucher zum Weihnachtsmarkt Unterthingau, der seit 2009 im Felderwirt-Biergarten veranstaltet wird. An mehreren Verkaufsbuden wurden unter anderem weihnachtliche Dekorationen sowie Handwerkskunst aus Holz und Metall feilgeboten. Am Stand von Maria Rist und Adelinde Ried wird der gesamte Erlös, beim Verkauf von beispielsweise selbst gebastelten hölzernen Weihnachtsengeln, als Spende an die Hilfsorganisation Humedica überwiesen. Beim letzten Mal, vor Corona, kamen rund 700 Euro zusammen.

Nikolaus bringt für Kinder in Unterthingau kleine Geschenke mit

Für Wärme sorgte eine große Feuerschale und Bläsergruppen aus Unterthingau, Kraftisried, Reinhardsried und Engetried boten weihnachtliche Weisen. Die kleinen Besucher zeigten sich ehrfurchtsvoll beim Besuch des Heiligen Nikolaus mit seinen Gesellen und erhielten kleine Geschenke.