Der Netto in Kraftisried ist in Betrieb

Der Netto-Discounter in Kraftisried im Ostallgäu ist eröffnet. Er liegt an der B12 und verfügt laut Konzernangaben auf 850 Quadratmetern über rund 5000 Artikel.

23.02.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Jetzt ist er offen, der Netto-Markt in Kraftisried. An der B12-Auffahrt gelegen, ist der neue Ostallgäuer Discounter auch mit dem Auto gut zu erreichen. Aber vor allem punktet er bei Einheimischen vor Ort mit seiner zentralen Lage innerhalb der aus mehreren Ortsteilen bestehenden Gemeinde. „Er ist gut fußläufig oder mit dem Rad zu erreichen“, findet Bürgermeister Michael Abel.

Bürgermeister Abel: "Die Nahversorgung in Kraftisried ist durch den Netto gesichert"

„Durch den Netto-Markt ist die Nahversorgung von Kraftisried zukünftig gesichert“ (die Redaktion berichtete ausführlich). Der Markt in der Mühlenstraße verfügt auf einer Verkaufsfläche von rund 8500 Quadratmeter über 5000 verschiedene Artikel. Eine Filiale der auch in Marktoberdorf vertretenen Sonthofener Bäckerei und Konditorei Münzel ist im Eingangsbereich untergebracht. (Lesen Sie auch: Millionen-Investition im Ostallgäu: Firma Pfanzelt in Rettenbach baut neue Produktionshalle.)

Es gibt rund 4.260 Netto-Filialen, der Jahresumsatz liegt bei 14,6 Milliarden Euro

Zur offiziellen Eröffnung am späten Dienstagvormittag kamen neben Bürgermeister Abel und mehreren Gemeinderäten auch Netto-Gebiets- und Vertriebsleiter. Zum Edeka-Tochterunternehmen Netto aus Maxhütte-Haidhof in der bayerischen Oberpfalz gehören rund 4.260 Filialen. Nach eigenen Angaben beschäftigt Netto 84.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und macht jährlich einen Umsatz von 14,6 Milliarden Euro. (Lesen Sie auch: Neuer Supermarkt direkt an der B12: Am Dienstag eröffnet der Netto-Markt in Kraftisried.)