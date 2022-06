Warum Fendt in Marktoberdorf mehr Platz braucht und seine Parkplatzpläne umstritten sind

AGCO/Fendt will in Marktoberdorf die Produktion von Traktoren ausbauen und Personal einstellen. Für sie braucht das Unternehmen Parkplätze. Was die Polizei sagt.

17.06.2022 | Stand: 18:20 Uhr

Alle Geschäftsleute, die im Zentrum von Marktoberdorf einen Laden betreiben oder ein Büro haben, wissen um die Problematik: Wo sollen die Mitarbeitenden parken? Zeitlich unbefristete Parkplätze gibt es so gut wie gar nicht. Auch der Landmaschinenhersteller AGCO/Fendt steht vor dieser Problematik, zumal er sein Werk erweitern will. Und für neue Beschäftigte braucht er neue Parkplätze. Die sollen an der Weitfeldstraße entlang des Werksgeländes entstehen, was erneut für Kritik im Stadtrat sorgt.

