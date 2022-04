Deshalb ist der neue Solarpark in Marktoberdorf ein Kompromiss

Bei Marktoberdorf erstellt ein Bauunternehmen auf fünf Hektar eine Fotovoltaikanlage. Wie sie aussehen soll und warum die Grünen sie trotzdem kritisieren.

27.04.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der Marktoberdorfer Stadtrat hat mehrheitlich den Startschuss gegeben für eine Fotovoltaikanlage, die das Bauunternehmen Hubert Schmid zwischen Hattenhofen und Hörtnagel errichten will. Der Standort gefiel in der Sitzung davor nicht jedem, was sich nun erneut in vier Gegenstimmen ausdrückte. War bei der ersten Beratung noch die Rede von einer „Schildkröte“ als Bautyp, also schräg auf Ständern aufgesetzten Modulen, soll es nun eine sogenannte Agri-PV-Anlage werden. Sie erinnert an aufrecht stehende Gartenzäune, bei denen auf beiden Seiten die Solarzellen angebracht sind.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.