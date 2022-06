Deshalb lehnt Thalhofens Trainer die Relegation im Fußball ab

Thalhofens Trainer Niemeyer kritisiert die Regelung für den Auf- und Abstieg. Er hat seine eigene Vorstellung von Entscheidungsspielen. Warum seine Fußballer zittern mussten.

20.06.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Eigentlich sah es lange danach aus, als sollten die Fußballer des FC Thalhofen ganz sicher in der Bezirksliga stehen. Am Ende wurde es wider Erwarten doch noch einmal sehr eng. Mit Ach und Krach schaffte es die Mannschaft von Trainer Florian Niemeyer, doch nicht mehr in die Abstiegsrelegation zu müssen. Über die Gründe für den Absturz und darüber, wie es in den nächsten Wochen weitergeht, sprach unsere Redaktion mit dem Trainer.

Es liegen spannende Wochen hinter Ihnen und Ihrer Mannschaft. Der schon sicher geglaubte Klassenerhalt geriet am Ende der Saison überraschend doch noch in Gefahr. Wie erleichtert sind Sie, die Relegation noch umgangen zu haben?

Niemeyer: Ich bin natürlich sehr erleichtert, dass wir letztlich den Klassenerhalt ohne Relegationsspiele geschafft haben. Schaut man auf Neugablonz und Babenhausen, die beide in der Relegation gescheitert und damit abgestiegen sind, wäre auch für mich ein Relegationsplatz mit dem Abstieg gleichbedeutend gewesen.

Darin sieht der Trainer als Knackpunkt für die letzten schlechten Spiele

Auffallend war, dass gerade die letzten vier Spiele mit nur einem Punkt auf der Habenseite nicht mehr erfolgreich gestaltet werden konnten, womit Ihre Mannschaft letztlich auf Platz 11 der Tabelle landete. Woran machen Sie dies fest?

Niemeyer: Für mich war der Knackpunkt das Spiel fünf Spieltage vor Schluss gegen die SpVgg Kaufbeuren. Hier konnten wir einen Punkt holen und standen dann auf Platz sechs. Im Kopf war dann zu diesem Zeitpunkt für viele die Saison gelaufen. Hinzu kommt, dass der Spielplan am Schluss für uns vier Auswärtsspiele in Folge bereit hielt, was die Sache nicht einfacher machte. Aber das Hauptproblem lag für mich klar im mentalen Bereich, was uns sicherlich in Zukunft so nicht mehr passieren wird.

Lesen Sie auch

Bezirksliga BSK Neugablonz Das andere Gesicht - BSK kämpft verbissen im Abstiegskampf

Welche Schlüsse ziehen Sie aus der abgelaufenen Saison im Hinblick auf die Entwicklung Ihrer Mannschaft?

Niemeyer: Mit der Entwicklung meiner Mannschaft bin ich grundsätzlich zufrieden. Wenn man die letzten vier Saisonspiele einmal außen vor lässt, bin ich der Meinung, dass wir guten Fußball gespielt haben und uns defensiv in der Rückrunde deutlich stabilisiert haben.

Diesen Modus favorisiert Thalhofens Fußballtrainer

Wie von Ihnen erwähnt, musste mit dem TSV Babenhausen eine Mannschaft, die einen Relegationsplatz belegt hat, vier Relegationsendspiele in einer Woche absolvieren. Ähnliches blieb Ihrer Mannschaft zum Glück erspart. Wie stehen Sie zur Auf- und Abstiegsrelegation in der Bezirksliga?

Niemeyer: Für mich ist die Relegation anders als für den bayerischen Fußballverband kein sportliches Highlight. Wenn man sich anschaut, wie viele Spiele Babenhausen in so kurzer Zeit absolvieren musste, ist das meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Positiver würde ich es sehen, wenn es, wie im Profibereich, einen Gegner geben würde, gegen den man dann ein Hin- und Rückspiel bestreitet. Die aktuelle Regelung finde ich persönlich im Amateurbereich nicht tragbar.

Mit dem VfL Kaufering und dem TV Erkheim haben gleich zwei Mannschaften aus der Bezirksliga Schwaben Süd den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Spricht das in Ihren Augen auch für die gute Qualität der Liga?

Niemeyer: Unabhängig von der guten Qualität der Liga steigen sowohl Kaufering als auch Erkheim verdient auf. Beide Mannschaften haben die komplette Saison über am konstantesten auf hohem Niveau gespielt. Auf diesem Wege nochmals Glückwunsch an beide Teams. Der Rest der Liga war vom Niveau her sehr eng zusammen, was auch der spannende Kampf um den Klassenerhalt zeigte.

Das ist beim FC Thalhofen geplant

Nach der Saison ist vor der Saison. Wie bereiten Sie sich mit Ihrer Mannschaft auf die neue Spielzeit vor?

Niemeyer: Wir sind bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison gestartet, da wir schon Ende Juli wieder mit den Pflichtspielen beginnen werden. Auf meine Jungs warten sechs Vorbereitungsspiele und viele Trainingseinheiten, sodass wir dann gut vorbereitet in die neue Spielzeit gehen werden.