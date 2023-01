Deshalb müssen die Crocodiles Stötten noch einmal zittern

Stötten und Gockel Rangers tauschen in der Eishockeyrunde nach spannendem Spiel die Plätze. So endet die Partie. Wer nun Spitzenreiter Thingau stoppen will.

07.01.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Zwei wichtige Siege haben die Crocodiles Stötten und die Floschenflitzer Lengenwang in der Eishockey-Hobbyrunde um den Ott-Jakob Cup eingefahren. Stötten gelang in einer lange Zeit einseitigen, am Ende spannenden Partie gegen das junge Team der Gockel Rangers Eisenberg ein 4:3-Sieg. Damit schoben sich die Crocodiles am Kontrahenten an der Tabelle vorbei auf Platz drei. Lengenwang gelang trotz Ausfällen gegen Bertoldshofen ein 3:1-Erfolg und damit der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz in dieser ausgeglichenen Spielrunde.

Die Torschützenliste führt weiter Matthias Schrägle aus Unterthingau mit sieben Treffern an.

Die Crocodiles werden nun gleich doppelt gefordert. Zunächst treffen sie auf den amtierenden Meister und Tabellenführer Unterthingau. Die Fans sind gespannt, ob es ihnen gelingt, die Grizzlies in ihrem Siegeslauf zu stoppen. Anschließend steht das Rückspiel gegen Eisenberg an. Zudem trifft Rieder im Duell am Tabellenende auf Bertoldshofen. Für den Verlierer dürfte die Teilnahme an der Finalrunde in weite Ferne rücken.

Gockel Rangers Eisenberg – Geltnach Crocodiles Stötten 3:4 (0:3, 2:1, 1:0)

Tore 0:1 Andreas Hindelang (2.), 0:2 Michael Oberweiler (12.), 0:3 Rainer Hindelang (15.), 1:3 David Neumaier (25.), 2:3 Bernhard Mayr (30.), 2:4 Markus Müller (39.), 3:4 Markus Nägele (48.)

Strafzeiten 8 – 2

Die Geltnach Crocodiles waren vor rund 70 Zuschauern von Beginn an hellwach und gingen nach noch nicht mal zwei Minuten durch Andreas Hindelang in Führung. Auch in der Folgezeit war der Goalie der Gockler, Tobias Stapf, mehrere Male gefordert. Trotz starker Paraden konnte auch er das 0:2 durch Michael Oberweiler nicht verhindern. Der hatte die Scheibe hinter dem Gehäuse erkämpft und überwand ihn per Bauerntrick. Die Eisenberger bemühten sich, offensiver zu agieren, kassierten dabei aber das 0:3 durch Spielertrainer Rainer Hindelang in Unterzahl.

Kapitän Bernhard Mayr muss in der Pause eindringliche Worte gesprochen haben, denn nun drehten die Rangers auf. Zunächst scheiterte ihr Topscorer Alexander Melzer, dann verkürzte David Neumaier auf 1:3. Bernhard Mayr brachte sein Team fünf Minuten später durch einen trockenen Handgelenkschuss mit dem 2:3 ins Spiel zurück. Die Rangers drängten auf den Ausgleich, mussten gefährliche Konter hinnehmen. Keeper Stapf hatte alle Hände voll zu tun und konnte letztlich das 2:4 von Markus Müller nicht verhindern.

Der Schlussbschnitt war es ein offener Schlagabtausch. Doch beide Torhüter vereitelten die Chancen. Erst in der 48. Minute verkürzte Markus Nägele, von Christoph Schmidkonz in Szene gesetzt, auf 3:4. Eisenberg nahm den Keeper für einen weiteren Angreifer vom Eis. Es brachte aber nichts ein.

Floschenflitzer Lengenwang – Wirtsee Pinguins Bertoldshofen 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Tore 1:0 Xaver Waldmann (17.), 2:0 Benjamin Roth (39.), 2:1 Max Mayr (50.), 3:1 Manuel Hummel (57.)

Strafzeiten 10 – 4

Beide Teams zeigten ihren Anhängern eine hart umkämpfte Partie mit rassigen Aktionen. In der 17. Spielminute überwand Xaver Waldmann den Goalie. Den Floschenflitzer gelang es trotz wachsender Gegenwehr, diesen Vorsprung mit ins zweite Drittel zu nehmen. Bertoldshofen ließ jedoch nicht locker, während Lengenwang sich durch Strafzeiten schwächte. Trotzdem wehrten sich die Floschenflitzer erfolgreich und kamen durch Manuel Hummel zu einer hochkarätigen Gelegenheit. Doch der Goalie hielt. Im Anschluss lief es bei den Floschenflitzern wieder geordneter ab. Sie erhöhten kurz vor Drittelende durch Benjamin Roth. Im Schlussabschnitt ließ sich Max Mayr nach einem Fehler in der Abwehr nicht lange bitten und verkürzte auf 1:2. Es wurde spannend. Kurz vor Ende entschied Manuel Hummel mit dem 3:1 die Partie.

Matchwinner war erneut Martin Popp mit einigen wichtigen Saves.

Tabelle des Ott-Jakob-Cup

1. Thingau Grizzlies 22:6 8:0

2. Floschenflitzer Lengenwang 16:13 6:4

3. Geltnach Crocodiles Stötten 11:11 4:4

4. Gockel Rangers Eisenberg 13:16 4:4

5. Bulldozer Rieder 8:17 2:6

6. Wirtsee Pinguins Bertoldshofen 8:15 2:8

Die nächsten Begegnungen:

Samstag, 7. Januar, um 20 Uhr Stötten –Thingau (Eisplatz in Marktoberdorf); Sonntag, 8. Januar, um 20.30 Uhr Rieder – Bertoldshofen; Mittwoch, 11. Januar, um 20 Uhr Stötten – Eisenberg (beide Spiele in Pfronten)