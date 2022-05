Deshalb wächst jetzt an der Kurfürstenalle in Marktoberdorf eine neue Linde

Der Marktoberdorfer Xaver Huttner hat vor zwei Jahren eine Stiftung gegründet. Warum er sich damit für berühmte Lindenallee in Marktoberdorf einsetzt.

19.05.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Ein nicht alltägliches Geschenk in Form einer Winterlinde hat die Stadt Marktoberdorf von der Xaver-Huttner-Stiftung erhalten. Als Vorbote zur oberhalb beginnenden kurfürstlichen Lindenallee haben Mitarbeitern des städtischen Bauhofes an der Auffahrt der Kurfürstenstraße zum Schloss den Baum gepflanzt. Er ist dort umgeben von bunter Blumenvielfalt. Die Stadt hatte an diesem Hang erst im vergangenen Jahr eine bienenfreundliche Blumenwiese angesät.

Lindenallee in Marktoberdorf soll erhalten werden

Die Xaver-Huttner-Stiftung wurde vom Namensgeber im Jahr 2019 gegründet. Als sehr heimat- und naturverbundenem Marktoberdorfer ist Xaver Huttner insbesondere die Förderung der kurfürstlichen Lindenallee ein wichtiges Anliegen. Maßnahmen zugunsten der Erhaltung der Allee und ihrer unmittelbaren Umgebung als wertvolles Naturdenkmal und Biotop sind dementsprechend als Stiftungszweck in der Stiftungssatzung verankert. Ausgeschlossen ist dagegen die Übernahme von reinen Pflichtaufgaben der Stadt zum Unterhalt der Allee.

Erst der Anfang der Unterstützung für Marktoberdorf

Stiftungsgründer Xaver Huttner betonte bei der Pflanzung, dass die jetzt gestiftete Linde erst der Anfang nachhaltiger Unterstützung durch die Stiftung sein soll: „Aus den Erlösen des Stiftungsvermögens möchte ich meiner Heimat und vor allem unserer Allee auch in Zukunft Gutes tun!“

Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell freute sich über die unerwartete Gabe und hat den Standort selbst ausgesucht: „An dieser Stelle wird der Baum ungehindert wachsen und alt werden können.“

Die fast zwei Kilometer lange Lindenallee verfügt über einen gut 200 Jahre alten Baumbestand mit ca. 620 Linden. Durch ihren einmaligen Blick auf das Alpenpanorama lädt die Allee zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Zwischen 1774 und 1780 wurde sie auf Initiative von Kurfürst Clemens Wenzeslaus nach französischem Vorbild angelegt.

