Deshalb war der Sieg der SG-Handballerinnen glücklich

Die Handballerinnen von Biessenhofen-Marktoberdorf gewinnen gegen Tabellennachbarn aus Herrsching. Wer zur entscheidenden Akteurin wird und wo die SG nun steht.

13.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Handballerinnen der SG Biessenofen-Marktoberdorf haben sich gegen den bis dato punktgleichen Tabellennachbarn vom TSV Herrsching bewiesen. Sie gewannen die Partie vor eigenem Publikum mit 24:22. Damit bleiben sie mit nun 19:3 Punkten Zweiter der Landesliga mit einem Torverhältnis von plus 71 – Bestwert in der Klasse.

Mit dieser Panne beginnt das Handballspiel

Die Partie wurde in der Dreifachturnhalle in Marktoberdorf nicht wie geplant um 17.30 Uhr, sondern erst um 18 Uhr angepfiffen. Das Schiedsrichtergespann hatte sich verspätet. Beim Eintreffen war dann auch klar, dass es diesmal kein Gespann, sondern ein einzelner Schiedsrichter ist.

Es würde kein leichtes Spiel werden, dessen war sich die Ostallgäuer Spielgemeinschaft sehr bewusst. Gegen den Gegner vom Ammersee haben sich die Frauen bislang stets schwer getan und das hat sich am jüngsten Spieltag erneut gezeigt. Die erste Halbzeit lief gut für die Heimmannschaft. Durch schönes Zuspiel in der Abwehr gerissene Lücken verbuchte die SG immer wieder Tore für sich. Auch die Abwehr funktionierte gut. Sie arbeitete schön miteinander. nahm auch das ein oder andere Mal den Kontrahentinnen vom Ammersee den Ball ab und zog in den Gegenstoß. In die Halbzeitpause gingen die Gastgeberinnen man mit einem verdienten Vorsprung von sechs Toren (15:9).

Was in der Kabine zur Pause besprochen wird

In der aktuellen Vorrunde der Saison ist die SG-Mannschaft eigentlich dafür bekannt, in der zweiten Halbzeit eine ordentliche Schippe auf die Leistung der vorangegangenen 30 Minuten draufzulegen. Dem war im Spiel gegen Herrsching allerdings überhaupt nicht so. Am Ende der Partie waren die Frauen froh, sich in der ersten Halbzeit ein ordentliches Polster aufgebaut zu haben.

In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit fielen insgesamt gerade mal fünf Tore, drei für die SG und zwei für den TSV Herrsching. Die SG scheiterte in der zweiten Hälfte immer häufiger an der teilweise auch aggressiven Abwehr der Gegnerinnen – aber auch an sich selbst. Eine Konzentrationsschwäche machte sich breit. Einige Würfe wurden freistehend vergeben, auch technische Fehler im Angriff waren in der zweiten Hälfte keine Mangelware. Infolgedessen wurde der hart erarbeitete Vorsprung von Minute zu Minute geringer.

Die Schlussphase zehrt den Handballerinnen gehörig an den Nerven

Im Angriff brachte die SG den Ball nur noch äußerst selten im Tor unter und gleichzeitig wurden die Herrschinger Würfe aufs Tor nicht gut genug verteidigt. Von Minute 42 bis Minute 50 ließ die SG den TSV einen Lauf von neun Toren. Somit stand es in der 50. Spielminute 21:20. Das Nervenzittern begann.

In den verbleibenden zehn Minuten entwickelte sich der härteste Kampf der ganzen Partie. Amelie Zeiler traf in der 51. Minute zum 22:20. Herrsching legte nach zum 21:22. Wieder traf die an diesem Tag super aufgelegte Amelie Zeiler. Es stand 23:21. Zwei Minuten vor Schluss legten die Frauen vom Ammersee erneut nach zum 22:23. Nun waren die SG-Frauen waren wieder im Angriff, verloren den Ball aber durch einen technischen Fehler und Herrsching hatte die Möglichkeit zum Gegenstoß. Das Glück stand aber aufseiten der SG und die Gäste blieben ohne Torerfolg. Die letzten Sekunden gehörten der Heimmannschaft. Wie mit ihrem ersten Tor der Partie so beendete Amelie Zeiler zwei Sekunden vor Abpfiff zum 24:22 mit dem letzten Treffer das Spiel. Euphorisch wurde sie von ihren Mannschaftskolleginnen gefeiert.

So ordnet die SG Biessenhofen-Marktoberdorf ihre Leistung ein

Die Leistung im Spiel gegen den TSV Herrsching gehört definitiv nicht zu den Besten. Auch waren die SG-Spielerinnen individuell nicht so gut wie sonst. Nichtsdestotrotz wurde das erwartet harte Spiel gewonnen, zwei weitere Punkte gehören der SG. Bis zum ersten Spiel der Rückrunde am 22. Januar beim ASV Dachau wird jetzt erst mal regeneriert.

