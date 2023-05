Knall vor dem Derby im Fußball: Untrasried wechselt den Trainer

In der Fußball-Kreisliga treffen der SC Ronsberg und der SC Untrasried aufeinander. Sie sind nicht nur auf der Landkarte Nachbarn. Worum es in diesem Spiel geht.

05.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Spannender könnte die Tabellensituation in der Fußball-Kreisliga Süd kaum sein, wenn am Freitagabend, 5. Mai, der SC Ronsberg (10. Platz/23 Punkte) auf den Tabellen- und Ortsnachbarn SC Untrasried (11./22) trifft. Beide Teams stecken tief im Kampf um den Klassenerhalt und benötigen dringend Punkte, um die Ausgangslage fürs Restprogramm zu verbessern. Anstoß ist um 18 Uhr auf der Sportanlage in Ebersbach.

Untrasried wechselt vor dem Spiel gegen Ronsberg den Trainer

Der SCR hat nach einer guten Leistung und einem verdienten 4:0-Sieg im Heimspiel gegen Weitnau wieder zwei Niederlagen kassiert, die weh tun: 1:5 beim TV Haldenwang und 1:4 beim TSV Legau. In beiden Spielen gab es aber Phasen, die gut waren. Für die Elf um Torjäger Tim Albat gilt es deshalb im Derby, sich genau an diesen guten Phasen zu orientieren und positiv nach vorne zu schauen. Es müssen alle Kräfte gebündelt und clever agiert werden. Das Duell am Freitag und die nächsten Spiele können nur positiv gestaltet werden, wenn die Blau-Weißen mit Selbstbewusstsein, Siegeswille, Kampfgeist und klarem Kopf zu Werke gehen.

Durch den Trainerwechsel beim SCU wird es für die Heimelf nicht einfacher werden. Auf wahrscheinliche Umstellungen im Spiel der Gäste, wie zum Beispiel einer anderen Rolle für Torjäger Gropper oder die Mitwirkung von Neutrainer Johannes Zwickl, sind die Ronsberger vorbereitet. Sie hoffen, dass das Günztalderby für den SCR zur rechten Zeit kommt. Bekanntlich haben Derbys ihre eigenen Gesetze und können Spieler zu Höchstleitungen anspornen.

Wie der SC Untrasried die Lage vor dem Derby beurteilt

„Zum Siegen verdammt!“ So fasst der SC Untrasried die Ausgangsposition für beide Mannschaften zusammen. Die Tabellennachbarn trennt lediglich ein Punkt. Der SCU wartet nach wie vor seit der Winterpause auf den ersten Sieg. Auch die Ronsberger fuhren im gleichen Zeitraum lediglich einen Dreier ein.

Durch den Trainerwechsel nach dem enttäuschenden Spiel gegen den TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg (1:3) möchten die Verantwortlichen in Untrasried nochmals frischen Wind in die Mannschaft bringen. Im Spiel gegen den SC Ronsberg dürfte vor allem auf Top-Scorer Albat zu achten sein. Darüber hinaus erwartet die Zuschauer sicherlich ein spannendes Spiel, das von purem Abstiegskampf geprägt sein wird.

So wollen Ronsberg und Untrasried spielen

SC Ronsberg: Schimpl, Albat, Baur, Demmler, Distefano, M. Glas, Hartmann, J. Lingenhöl, M. Lingenhöl, Mayr, Mückenheim, Ritschka, Seitz, Straub, Sulzer, A. Wojcik.

SC Untrasried: Andreas Reichenbach, Timo Egger, Tobias Brändle, Michael Brändle, Thomas Brutscher, Alexander Rist, Manuel Detzer, Marco Detzer, Simon Wegmann, Manuel Jörg, Tobias Stricker, Alexander Gropper, Alexander Wiest, Marco Diepolder, Johannes Zwickl

