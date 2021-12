Deshalb wollen die Eltern aus Sulzschneid einen Kindergartenbus

Sulzschneid hat keinen Kindergarten. Auch aus diesem Grund haben die Eltern bei der Stadt Marktoberdorf einen Bus beantragt. So hat der Stadtrat reagiert.

15.12.2021 | Stand: 15:30 Uhr

Für ihren Besuch im Kindergarten Rieder sind die Mädchen und Buben aus dem Marktoberdorfer Ortsteil Sulzschneid auch künftig auf Elterntaxis angewiesen. Einen eigenen Fahrdienst mit einem Kleinbus, betrieben von der Stadt, wird es nicht geben. Bei einer Gegenstimme hat der Marktoberdorfer Stadtrat diesen Antrag abgelehnt.

Zehn Kinder aus Sulzschneid sind betroffen

Sulzschneid besitzt keinen eigenen Kindergarten. Eltern fahren deshalb ihre Kinder und erhielten dafür über Jahrzehnte eine Ermäßigung bei den Gebühren von 20 Prozent. Diese fällt zum Jahreswechsel weg. Deshalb wandten sich die Eltern an den Sulzschneider Stadtrat Richard Wagner (Bayernpartei). Am Ende hatte auch er keinen Erfolg.

Seit 1. April 2019 gewährt der Freistaat für Kindergartenkinder einen Beitragszuschuss von 100 Euro. Da hatte der Stadtrat die neue Gebührenordnung bereits verabschiedet. Er entschied jedoch, zur nächsten Änderung die Ermäßigung für Sulzschneider Kinder abzuschaffen. Zum einen müssten auch andere Eltern in Marktoberdorf fahren, zum anderen handele es sich um eine unzulässige doppelte Förderung, hieß es zur Begründung. Daran erinnert auch Wolfgang Hannig (SPD) in der Sitzung.

Eltern zahlen in Marktoberdorf deutlich weniger

Dank des Zuschusses des Freistaats zahlen Eltern ab 1. Januar bei einer Buchung von bis zu 25 Wochenstunden 10 Euro, erläuterte Wolfgang Wieder von der Verwaltung. Das betreffe vier der Sulzschneider Kinder. Drei Kinder werden 30 Stunden betreut, was die Eltern 20 Euro koste, zwei Kinder 35 Stunden (30 Euro) und ein Kind 40 Stunden (45 Euro). Genau diese unterschiedlichen Betreuungszeiten machten es logistisch schwer, einen Bus einzusetzen, sagte Wieder – abgesehen davon, dass es dafür keine rechtliche Grundlage gebe.

Bei der Betreuung gibt es ein Problem

Meinrad Seelos (Stadtteile aktiv) brachte in die Diskussion den Aspekt der Kinderbetreuung ein. Normalerweise übergebe das Kindergartenpersonal die Kinder an ihre Eltern. Das könne der Busfahrer nicht leisten. „Was ist, wenn kein Elternteil an der Haltestelle steht?“ Deshalb, so Wieder, müsse aus haftungsrechtlichen Gründen stets eine Erzieherin oder Pflegerin mitfahren, was bei eben unterschiedlichen Fahrzeiten einen erheblichen Aufwand bedeute. Auch deshalb entschied sich der Stadtrat mit klarer Mehrheit gegen den Antrag.

