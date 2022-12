Deutsche Stileichen für das Marktoberdorfer Wasenmoos

Marktoberdorfer Rotarier greifen für die Eichen-Setzlinge zum Spaten und unterstützen so die städtische Baumpflanzaktion. Das Geld stammt aus Spenden.

02.12.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Es war ein aufrüttelnden Vortrag, den der weltweit gefragte Umweltforscher Prof. Dr. Josef Settele zum Thema „Triple Krise“ im März in der Aula der Mittelschule Marktoberdorf hielt. Im Anschluss suchte der Rotary Club Marktoberdorf, der ihn eingeladen hatte, nach einem geeigneten Verwendungszweck für die rund 1000 Euro Spenden der Vortragsbesucher. Mit Zustimmung des Referenten sollte ein Umweltprojekt der Region unterstützt werden. Das war bald gefunden. (Lesen Sie auch: Sie helfen, Marktoberdorfs Wald aufzuforsten: Rösle-Azubis pflanzen 134 Bäume)

Der Marktoberdorfer Bürgermeister hatte die Baumpflanzaktion mit Baumpatenschaften initiiert

Vorstand und die Mitglieder des Rotary Clubs verständigten sich auf die von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell initiierte Baumpflanzaktion mit Baumpatenschaften im städtischen Wald. Sie ist vor einem Jahr sehr erfolgreich angelaufen und wird fortgesetzt.

Nun trafen sich Pastpräsident Stefan Schmid, Präsident Johann Zeller und einige Mitglieder des Rotary Clubs Marktoberdorf mit den Verantwortlichen der Baumpflanzaktion der Stadt, Claudia Maier und Tatjana Schaller, und dem Vorsitzenden der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Marktoberdorf, Wolfgang Guggenmos, wie FBG-Geschäftsführer Moritz Janzen im Wasenmoos im Westen des Stadtgebiets.

Auf einer Zehn-Hektar-Fläche im Marktoberdorfer Wasenmoos steht kein einziger Baum mehr

Schon auf dem Fußweg vom Ortsteil Hattenhofen zur Pflanzstelle wurde sehr schnell deutlich, worum es ging. Auf einer rund zehn Hektar großen Fläche im Wasenmoos steht kein einziger Baum mehr. „In rund 15 Jahren haben Stürme, Borkenkäfer und Klimawandel hier im Wasenmoos viele Hektar Fichtenwald vernichtet“, berichtete Janzen. In Zukunft sollen unter anderem deutsche Stileichen im Wasenmoos wachsen, die viel besser mit Staunässe zurechtkommen und mit ihren tiefen Pfahlwurzeln auch viel standfester als die flachwurzelnden Fichten sein werden.

Guggenmos, zugleich Stadtkämmerer, dankte dem Rotary Club in Vertretung von Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell ganz herzlich für die Teilnahme am städtischen Umweltprojekt Wasenmoos. (Lesen Sie auch: Wie die Stadt Marktoberdorf Baumpatenschaften als Weihnachtsgeschenk verkaufte.)

Ein Marktoberdorfer Umweltforscher, der mit brisanten Themen betraut ist

Rotary Präsident Johann Zeller erinnerte die Pflanzteilnehmer an den Vortrag von Josef Settele zum Thema Triple Krise: Artensterben, Klimawandel und Pandemien. Josef Settele, ein gebürtiger Marktoberdorfer, ist aufgewachsen im beschaulichen Ortsteil Kohlhunden. Seine Leidenschaft zur Natur wuchs in jungen Jahren auf den Wiesen und Wäldern rund um Kohlhunden im Ostallgäu. Nach Studium und Promotion an der Universität Hohenheim wechselte Settele Anfang der 1990er Jahre zum Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale/Sachsen-Anhalt. Heute ist Professor Settele ein international gefragter Umweltwissenschaftler zu den aktuellen brisanten Themen.