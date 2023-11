Was können Unternehmen tun, um sich von China zu lösen?

Die Gretchenfrage für viele Unternehmen ist im Moment der Umgang mit China. Ein Experte gibt in Marktoberdorf Empfehlungen.

17.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die Kriege in Israel und in der Ukraine, die Bedrohung von Taiwan durch China: Die globalen Krisen nehmen zu und für internationale Unternehmen wird der Export und Import eine große Herausforderung. Die Entwicklungen auf der geopolitischen Ebene sorgen für instabile Lieferketten, knappe Rohstoffe und hohe Energiepreise. Das spüren auch Firmen im Raum Ostallgäu und Marktoberdorf.

Wie entwickeln sich die Märkte?

Deswegen lud die Wirtschaftsförderung Marktoberdorf führende Köpfe aus der regionalen Wirtschaft zu einem Vortrag des Firmenberaters und ehemaligen BHF-Bankvorstand Ralf-Hartmut Fiedler im Rathaus-Saal. USA, China und Russland: Wie werden sich die Märkte entwickeln? Und was bedeutet das für Unternehmen in Deutschland? Diesen Fragen widmete sich Fiedler, der auch als Dozent an der Universität Cambridge tätig ist, in seinem Vortrag.

Lesen Sie auch: Lions Club Marktoberdorf: Rund 36.000 Euro für „Stark auch ohne Muckis“

Er legte den Schwerpunkt vor allem auf China und die Entwicklungen, die das Land in den vergangenen Jahren vollzogen hat. Von dem Moment, als die Volksrepublik im Jahr 2001 mit dem Beitritt in die Welthandelsorganisation international präsent wurde, bis zum Aufstieg als größter Handelspartner für rund 125 Staaten – darunter Deutschland – gab Fiedler einen umfassenden Überblick. „China liebt Deutschland“, sagt Fiedler in seinem Vortrag und auch Deutschland sei in hohem Maße abhängig von der Volksrepublik.

Sich ausschließlich auf China als Handelspartner zu verlassen ist laut Fiedler eine schwierige Situation

Unter dem Stichwort „Taumelt China?“ sprach Fiedler ebenfalls über die Immobilienkrise und die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die das Land gerade beutelt. Zugleich warf er einen kritischen Blick auf die aggressive Außenpolitik der Volksrepublik und die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren.

Sich als Unternehmen ausschließlich auf China als Handelspartner zu verlassen, ist deswegen laut Fiedler eine schwierige Situation. Die demokratische Wertgemeinschaft, allen voran die USA, haben daher bereits im Jahr 2016 mit dem sogenannten De-Risking begonnen, um sich aus der Abhängigkeit von China zu lösen. Damit ist gemeint, dass Unternehmen zunächst analysieren, bei welchen Vorprodukten und Rohmaterialien sie besonders abhängig sind von chinesischen Lieferanten sind und dann in Nebenländer wie Vietnam, Indonesien oder Malaysia investieren. Eine weitere Möglichkeit ist das „Nearshoring“, bei dem Unternehmen ihre Aktivitäten ins nahegelegene Ausland und beispielsweise wieder zurück in die Europäische Union verlagern.

"Wenn du in China Geschäfte machen möchtest, mach sie chinesisch"

Doch gerade Deutschland habe wirtschaftlich eine besonders enge Bindung zur Volksrepublik. Was also tun, um sich von China Schritt für Schritt zu lösen? Dafür hat Fiedler ein paar Anregungen im Gepäck. Eine davon beschreibt das „Ringfencing“. Dabei wird ein Teil des Gewinnes finanziell getrennt, ohne als separate Einheit betreiben zu werden. Die chinesische Einheit soll sich laut Fiedler somit ein Stück von der eigenen Firma abkoppeln und eigenständig arbeiten. „Der Datenabfluss sollte geschützt sein vor fremden Einflüssen, und die lokalen Partner im Ausland sollten stärker in die Prozesse eingebunden werden.“

Oder wie Ferdinand Mayr, Geschäftsführer von Mayr Antriebstechnik, es formuliert: „Wenn du in China Geschäfte machen möchtest, mach sie chinesisch.“ Seine Firma betreibt ein technisches Büro in der Volksrepublik. Und er sagt klar: „Im Maschinenbau sind wir massiv abhängig von China.“ Beim Umgang mit China müsse man als Unternehmen genau abwägen: „In diesem politischen Gefüge muss man sich zurechtfinden.“

Aber auch er plane bereites seine Produktion nach und nach in andere Länder auszulagern. „Wir haben in diesem Jahr in Indien ein neues Büro eröffnet.“

Lesen Sie auch: So fahren Fendt-Traktoren in Zukunft