Diözesaner Schöpfungspreis: Bischof zeichnet Marktoberdorfer Projekt aus

Der Klimastammtisch erhält den diözesanen Schöpfungspreis. Vetreter Florian Kautzky nimmt die Lobworte des Bischofs entgegen. Eine Sache freut ihn besonders.

22.01.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Zum dritten Mal hat das Bistum Augsburg den diözesanen Schöpfungspreis vergeben. Unter den Preisträgern befindet sich in diesem Jahr auch ein Marktoberdorfer Projekt: Der Klimastammtisch der Pfarreiengemeinschaft belegte den zweiten Platz in der Kategorie „Pfarreien“ und wird dafür mit 800 Euro belohnt. Florian Kautzky war als Marktoberdorfer Vertreter bei der Online-Konferenz mit dabei, in der Bischof Bertram Meier das Engagement der Preisträger würdigte. „Ich freue mich für das ganze Team“, sagt Kautzky. „Das ist ein Zeichen der Anerkennung.“

Bischof Bertram Meier: "Pfarreiengemeinschaft leistet wichtige Arbeit"

Mit dem Schöpfungspreis möchte das Bistum die Arbeit im Klimaschutz in der Diözese fördern. Auch in Marktoberdorf hat man das Ziel, Gutes für die Umwelt zu tun. Die Pfarreiengemeinschaft rief deshalb vor etwa eineinhalb Jahren den Klimastammtisch ins Leben.

Jeden dritten Freitag im Monat trifft sich die Gruppe – digital wie vor Ort im Pfarrheim. Die Sitzungen laufen hybrid ab und stehen für alle Interessierten offen. „Die Kombination von Bewusstseinsbildung, Gemeinschaft und Engagement hat der Jury besonders gut gefallen. Die Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf leistet über die Pfarreigrenzen hinaus wichtige Aufklärungsarbeit“, sagte Bischof Meier in der Konferenz.

Plakataktion des Klimastammtisches in Marktoberdorf

Der Klimastammtisch hat eine Aktion mit dem Titel „Schöpfung bewahren im Haus des Schöpfers“ gestartet. Plakate wurden erstmals im Sommer 2021 in Marktoberdorf aufgestellt – genauso wie in Buchloe, Rettenbach und Kaufbeuren. „Marktoberdorf leistet einen wichtigen Beitrag dazu, Menschen auf das Thema Klima aufmerksam zu machen. So wünscht sich die Jury, dass dieses Projekt dauerhaft Nachahmung findet in vielen Pfarreien. Ich kann das nur dick unterstreichen“, lobte der Bischof.

Florian Kautzky, den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats freut eine Botschaft des Bischofs besonders. Dieser möchte sich dafür einsetzen, dass die Plakataktion in der Dompfarrei in Augsburg ausgestellt wird. Angelehnt an den Klimastammtisch Marktoberdorf soll ein ähnliches Format diözesanweit im März starten. „Das freut uns natürlich sehr, wenn die Plakate wiederverwendet werden“, sagt Kautzky. Mit den 800 Euro möchte der Klimastammtisch weitere Projekte angehen.

