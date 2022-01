Dia-Show in Obergünzburg: Reisejournalist zeigt seine schönsten Bilder aus Mexiko

Der Reisejournalist Harald Mielke zeigt in Obergünzburg "Mexiko von seiner schönesten Seite". Die Besucher erwarten traumhafte Strände und Unterwasserwelten.

17.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Die Volkshochschule Obergünzburg lädt ein zur Live-Dia-Show am Mittwoch, 19. Januar, um 19 Uhr in den Gasthof Goldener Hirsch. Reisejournalist Harald Mielke präsentiert die Show „Yucatán – Mexiko von seiner schönsten Seite“. Weiße Traumstrände, geheimnisvolle Maya-Relikte und Mangroven-Lagunen prägen die Halbinsel Yucatán. Auf den Spuren der Maya können hier wichtige archäologische Stätten wie Chichén-Itzá, Uxmal, Ek Balam und das hoch über der Steilküste direkt an der Karibik gelegene Tulúm besucht werden.

Harald Mielke zeigt bei der Dia-Show auch Aufnahmen spektakulärer Unterwasserwelten. Bild: Harald Mielke

Spektakuläre Unterwasserwelten und Riffsysteme

Nirgends liegen auch so unterschiedliche und spektakuläre Unterwasserwelten so nahe beieinander wie an der „Riviera Maya“: Im Osten die Karibikinsel Cozumel mit ihren spektakulären Steilwänden, die zum zweitgrößten Riffsystem weltweit gehören, und westlich auf dem Festland die kristallklaren Cenoten, die Sinklöcher, die heiligen Brunnen der Mayas. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 0800/6645256 oder per E-Mail an info@vhs-oal-mitte.de. Der Einlass zum Vortrag ist aber auch kurzfristig möglich. Es gilt die 2G-Regel.

