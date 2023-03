Die besten Brote von Ostallgäuer Bäckern

Elf Ostallgäuer Innungsbetriebe haben erfolgreich bei der Brotprüfung mitgemacht. Worum es dabei ging und welchen Stellenwert der Wettbewerb hat.

27.03.2023 | Stand: 12:07 Uhr

Duft strömt durch die Kreishandwerkerschaft. Einmal im Jahr werden die Backwaren der Bäcker-Innung Ostallgäu bei der freiwilligen Qualitätsprüfung unter die Lupe genommen. Die Brotprüfung ist nicht nur für die Bäcker ein wichtiger Gradmesser der Brotqualität, sondern sie hat in der Bevölkerung einen hohen Stellenwert erlangt. Jedes Jahr fragen Kunden nach, wie denn der Lieblingsbäcker bei der Brotprüfung abgeschnitten hat. Darüber berichtet die Kreishandwerkerschaft in einer aktuellen Pressemitteilung.

Bäckerinnung Ostallgäu: Qualitätsprüfungen schaffen Transparenz und Vertrauen

Handwerklich gefertigtes Brot, das ist die Kunst der Bäcker, dafür setzen diese sich laut Kreishandwerkerschaft leidenschaftlich ein, nicht nur mit Können, sondern auch mit Kreativität. Kontinuierlich veranstaltete Qualitätsprüfungen schafften dabei Transparenz und Vertrauen. (Lesen Sie auch: Allgäuer Bäcker reduzieren Öffnungszeiten und Sortiment.)

Die Kunden entscheiden letztlich mit ihrem Verhalten darüber, ob auch in den nächsten Jahrzehnten regionale Handwerksbäcker Brote fertigen. Mit dem Ergebnis der aktuellen Brotprüfung wurde laut Mitteilung erneut eine „hervorragende Basis“ dafür geschaffen. So haben sich an der diesjährigen Brotprüfung aus der Bäcker-Innung Ostallgäu insgesamt elf Innungsbetriebe mit großem Erfolg beteiligt.

Form, Krusteneigenschaft, Krumenbild, Elastizität, Geschmack: Das waren die Kriterien

Die Bewertung erfolgte nach folgenden Kriterien: Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaft, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität, Geruch und Geschmack. Das Spektrum der geprüften Brote reichte vom normalen Mischbrot über verschiedene Krusten-, Korn- und Sauerteig-Brote, Getreidelaibe, Baguette und Fladenbrot, bis hin zu den verschiedensten Semmel-Kreationen. 96,15 Prozent der zu prüfenden Brote wurden mit „sehr gut“ oder „gut“ bewertet.

Wer alles ausgezeichnet wurde im Raum Kaufbeuren-Ostallgäu

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr folgende Ostallgäuer Bäckereien: die Werner Feneberg GmbH (Eisenberg), Werner Glas (Ronsberg), Georg Dempf (Seeg), Moritz Gschwill (Halblech-Berghof), Joachim Hohenadl (Zellerberg), Körber´s Backstube (Kaufbeuren), Christl´s Kuchentraum (Halblech), Andreas Moser (Aitrang), Scheitle GmbH (Unterthingau), Christian Strobel (Roßhaupten) und Christoph Wanger (Pfronten). Hier finden Sie die Ergebnisse im Detail.