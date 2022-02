Die Bilder der Woche: Das hat Marktoberdorf und Umgebung bewegt

Ein großer Polizeieinsatz und eine Aktion der Oberdorfer Fasnachter: In Marktoberdorf war diese Woche wieder eine Menge geboten.

12.02.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die vergangene Woche hielt für Marktoberdorf und Umgebung wieder viele Schlagzeilen und Überraschungen bereit. Es wurde über die Finanzen der Stadt Marktoberdorf entschieden. Die Polizei war mit einer großangelegten Suche nach einem Vermissten beschäftigt. Die Fasnachter sorgten auf dem Wochenmarkt mit ihrer Aktion "Fasnacht drhoim" für gute Laune. Was die Menschen in der Region noch so beschäftigt hat, verrät die Bildergalerie.

Bilderstrecke

Die Bilder der Woche in Marktoberdorf: Das hat die Region beschäftigt