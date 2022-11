Die Faschingssaison in Ronsberg hat offiziell begonnen: Das ist geplant

Dem Faschingsverein Ronsberg steht mit den zwei großen Umzügen ein straffes Programm bevor. Die Prinzenpaare und Veranstaltungen des Vereins im Überblick.

15.11.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ganz traditionell startete der Faschingsverein Ronsberg am 11. November in die Faschingssaison. Das Highlight der Auftaktveranstaltung war die Vorstellung der neuen Gardekleider. Die Kostüme bleiben den Vereinsfarben lila und silber treu. Sie werden im Fasching 2023 von der Prinzengarde sowie dem Elferrat präsentiert. Die Teenie- und Minigarde werden dann im folgenden Jahr ebenfalls mit neuen Kleidern ausgestattet.

Die Prinzen und Prinzessinnen von Ronsberg wurden bekannt gegeben

Präsidentin Madeleine Michels hat die Prinzenpaare für die kommenden zwei Jahre bekannt gegeben. Die Prinzengarde wird künftig regiert von Prinzessin Isabel I. und Prinz Jürgen I. In der Teeniegarde halten Prinzessin Jana I. und Prinz Lukas I. die Zepter in der Hand. Vor dem Ronsberger Verein steht ein straffes Programm, da 2023 die beiden Faschingsumzüge sowie Veranstaltungen im Partyzelt am Wertstoffhof stattfinden.

Die Veranstaltungen des Ronsberger Faschingsvereins 2023 im Überblick

14. Januar: Kaffee- und Hofball

12. Februar: 1. Faschingsumzug

15. Februar: Schafkopfabend

17. Februar: Partyabend mit den Partyböcken

19. Februar: 2. Faschingsumzug

