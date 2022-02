Die meisten Kilometer pro Einwohner: Ostallgäu gewinnt beim Stadtradeln

Der Kreis Ostallgäu ist ein besonders fahrradfreundlicher Landkreis. Das macht das bayerische Verkehrsministerium am Ostallgäuer Sieg beim Stadtradeln fest.

30.01.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Nicht nur einmal sind die Stadt Marktoberdorf und auch der Landkreis Ostallgäu für ihre diesjährigen Spitzenplätze beim deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln ausgezeichnet worden. Warum auch nicht? Schließlich radelten landkreisweit dabei 4.277 Radler fast eine Million Kilometer.

Warum das Ostallgäu der fahrradaktivste Landkreis war

Nun ist das Ostallgäu als bayernweite fahrradaktivster Landkreis mit den meisten Radkilometern pro Einwohner beim Stadtradeln 2021 ausgezeichnet worden. Konkret wurden im Landkreis Ostallgäu 6,11 km pro Einwohner geradelt. Landrätin Maria Rita Zinnecker hat die Auszeichnungs-Urkunde auf einer digitalen Preisverleihung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e. V. (AGFK Bayern) erhalten.

„Vielen Dank an alle, die beim Stadtradeln für den Landkreis Ostallgäu mitgemacht und die Auszeichnung für uns im wahrsten Sinne des Wortes „eingefahren“ haben. Obwohl wir zum ersten Mal mitgemacht haben, waren wir gleich vorne mit dabei“, freut sich Landrätin Maria Rita Zinnecker über den Preis. „Das Ostallgäu ist Fahrrad-Landkreis. Die erfolgreiche Teilnahme am Stadtradeln 2021 belegt das ebenso wie die Zertifizierung des Landkreises als Radreiseregion und der Schlossparkradrunde im Allgäu als Fünf-Sterne-Qualitätsradroute“, sagte die Landrätin.

Warum die Landrätin das Ostallgäu für besonders fahrradfreundlich hält

Neben dem Ostallgäu wurden noch die Kommunen Ellgau im Landkreis Augsburg, Vilshofen an der Donau, Bruckmühl und Unterdießen im Landkreis Landsberg am Lech als Gewinner beim Stadtradeln in Bayern 2021 ausgezeichnet. Außerdem wurden bei der Veranstaltung die „Fahrradfreundlichen Kommunen in Bayern“ ernannt beziehungsweise rezertifiziert, neue Mitglieder in die AGFK Bayern aufgenommen und die Gewinner des Schulradelns in Bayern 2021 gekürt.

Übergeben wurde die Auszeichnungs-Urkunde von Landrat Matthias Dießl. Dießl ist Landrat des Landkreises Fürth und Vorsitzender der AGFK Bayern. Die AGFK ist Partner des Stadtradelns. Die Begrüßung und Auszeichnung als „Fahrradfreundliche Kommune“ wurde von Kerstin Schreyer,Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, übernommen.

