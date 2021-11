Die Schulden in Marktoberdorf sinken - Doch das nächste Millionenprojekt steht an

Trotz Corona sinkt die Gesamtverschuldung in Marktoberdorf. Doch der Kämmerer prognostiziert: "Die nächsten Jahre werden finanziell anstrengend."

Eine Frohbotschaft – und das deutlich vor Weihnachten – hat Kämmerer Wolfgang Guggenmos dem Finanzausschuss in der jüngsten Sitzung verkündet: Finanziell stehe Marktoberdorf ordentlich da, sagt er. Trotz der Corona-Pandemie mit all ihren Unwägbarkeiten für die heimische Wirtschaft. Die Stadt kann wie vorgesehen Schulden tilgen und muss nicht einmal das sicherheitshalber eingeplante Darlehen aufnehmen.

Das bedeutet in Zahlen: Die Gesamtverschuldung der Stadt wird von 24,8 Millionen Euro zu Beginn dieses Jahres auf voraussichtlich 22,8 Millionen Euro zum Jahresende sinken. Das ist der Betrag, der laut Haushalt planmäßig entsprechend den Darlehensverträgen getilgt wird. Der Schuldenberg hätte auch wachsen können, hätte die Stadt einen weiteren Kredit gebraucht. 3 Millionen Euro waren dafür veranschlagt.

Diese positive Entwicklung ist in erster Linie den heimischen Firmen und Unternehmen zu verdanken. „Die meisten Branchen laufen sehr gut“, sagt Guggenmos. Das weiß jeder, der ein Haus baut oder renovieren will: Die Handwerker sind oft ausgebucht. Gerade diejenigen, die an ihrem Haus oder ihrer Wohnung eher eine Kleinigkeit erledigt haben wollen, müssen sich sehr in Geduld üben. „Vielleicht finde ich Zeit und kann das irgendwie dazwischenschieben“, erhalten sie meistens als Antwort.

Rekordjahr für Traktorenhersteller Fendt

Auch beim Traktorenhersteller AGCO/Fendt sind die Auftragsbücher voll. Angesichts der bisherigen Bestellungen könnte es ein Rekordjahr werden, heißt es seitens des Unternehmens. Die Auslieferung der Schlepper steht und fällt derzeit allerdings mit der Lieferung von Computerchips. Klar, dass auch Kämmerer Wolfgang Guggenmos hofft, dass der Mangel bald behoben ist. Denn das Unternehmen gehört für die Stadt zu den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern. Insgesamt rechnet die Stadt in diesem Jahr mit Einnahmen in Höhe von mindestens 23 Millionen Euro. Wenn es den Firmen gut geht – wonach es aussieht –, zahlen sie mehr Steuern, weshalb Guggenmos sogar mit höheren Einnahmen rechnet.

Das Geld kann die Stadt gut gebrauchen. Denn „die nächsten Jahre werden finanziell anstrengende Jahre“, formuliert es der Kämmerer. Das größte Projekt ist der Neubau der Grundschule St. Martin. Die Kosten liegen den Berechnungen zufolge einschließlich Hortneubau um die 29 Millionen Euro. „Eine Unwägbarkeit sind allerdings die steigenden Baupreise“, baut Guggenmos schon einmal vor. „Auch die steigenden Energiepreise werden zu Mehrausgaben führen“, ist er sich sicher.

Diese großen Ausgaben stehen in Marktoberdorf an

Doch es gibt noch weitere kostenintensive Ausgaben, die im neuen Haushalts vorgesehen sind. Als Beispiel nennt Marktoberdorfs Finanzchef den Ausbau der Hochwiesstraße und auch die Erschließung von Baugebieten samt dazugehörigen Arbeiten für Wasserversorgung und Abwasserkanal. Die Kosten dafür zu ermitteln, gleicht im Moment beinahe einem Lotteriespiel. Deshalb lasse sich auch nicht sagen, ob die Stadt im nächsten Jahr bei der Verschuldung wieder so gut davonkommen wird wie in diesem.

