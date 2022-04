Die Sparkasse Allgäu verkauft ihren zentralen Gebäudekomplex in Marktoberdorf

Die Sparkasse Allgäu verkauft ihr Gebäude an den Geschäftsmann Rietzler und mietet den Neubau zurück. Warum will auch das Landratsamt in das Gebäude einziehen?

04.04.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Die Sparkasse Allgäu hat ihren Gebäudekomplex im Zentrum von Marktoberdorf verkauft. Das Geldinstitut ist bereits seit vergangenem Herbst nurmehr Mieter der Immobilie in der Meichelbeckstraße. Allerdings ist der Mietvertrag langfristig angelegt. Für Kunden ändert sich durch den Verkauf nichts. Auch die Zahl der Sparkassen-Mitarbeiter bleibt konstant. Käufer des aus einem Alt- und einem Neubau bestehenden Objekts ist der Marktoberdorfer Geschäftsmann Manfred Rietzler. Er will eine sinnvolle Weiternutzung gewährleisten. Unter anderem soll das Ostallgäuer Jugendamt in einen Teil des Gebäudes einziehen.