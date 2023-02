Die Zahlen steigen weiter: Kirchenaustritte 2022 im Ostallgäu fast verdoppelt

Die Statistik für 2022 zeigt: Viele Menschen kehren im Ostallgäu der Kirche den Rücken. Die Zahlen liegen besonders zu Jahresbeginn auf hohem Niveau.

18.02.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Auch das Standesamt in Unterthingau verzeichnet einen sprunghaften Anstieg der Kirchenaustritte. 83 Bürgerinnen und Bürger kehrten der Kirche den Rücken. Das waren fast doppelt so viel als im Jahr zuvor (44). 73 (37) waren katholisch, 10 (7) evangelisch. Besonders auffällig: Über ein Drittel entschied sich in den ersten zwei Monaten für einen Austritt. Im Januar des vergangenen Jahres erschütterte nämlich ein Gutachten über Fälle von sexueller Gewalt im Erzbistum München und Freising die katholische Kirche. Nach der Veröffentlichung stiegen die Austritte signifikant an. Das bestätigt auch ein Blick in die Statistiken der Ostallgäuer Gemeinden:

