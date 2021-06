Diebe stehlen Verkehrsschilder in Marktoberdorf und Stötten

Schon wieder fehlen Straßenschilder: In Marktoberdorf und Stötten haben Diebe am Wochenende ihr Unwesen getrieben und Verkehrszeichen gestohlen.

Diebe haben am Wochenende mehrere Verkehrszeichen in Engratsried gestohlen. Laut Polizei wurden die Schilder im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend entwendet.

Nicht nur in Marktoberdorf fehlen Schilder - auch in Stötten treiben Diebe ihr Unwesen

Auch in Stötten am Auerberg, wo seit dem Frühjahr mehrere Schilder fehlen, haben Unbekannte wieder Verkehrszeichen mitgehen lassen. Die neuesten Diebstähle ereigneten sich in der Burker Straße. Dort fehlen seit zwei Wochen ein Schild für die zulässige Höchstgeschwindigkeit und seit dem Wochenende ein weiteres Vorschriftszeichen (7,5 Tonnen).

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib der Schilder machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08342/ 9604-0 bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf zu melden.

