Diese Ostallgäuer haben sich vorbildlich für Menschen mit Handicap eingesetzt

Mit der Ostallgäuer Inklusionsblume würdigten Landrätin Zinnecker und der Landkreis erneut "herausragendes Engagement" für Menschen mit Handicap.

01.06.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Die sogenannte Inklusionsblume des Landkreises Ostallgäu hat Landrätin Maria Rita Zinnecker kürzlich bei einer Festveranstaltung im Landratsamt an insgesamt neun Personen und Organisationen vergeben. Mit der Auszeichnung werden Einzelpersonen oder Gruppen geehrt, die sich in besonderem Maße für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung einsetzen. (Lesen Sie auch: Marktoberdorferin Waltraud Joa setzt sich seit Jahrzehnten für Menschen mit Behinderung ein.)

Landrätin Maria Rita Zinnecker: Inklusion ist keine Einzelaufgabe

In ihrer Rede betonte Zinnecker, dass Inklusion keine Einzelaufgabe sei. „Es braucht dazu Menschen und Organisationen, die Inklusion leben und voranbringen und ein Beispiel setzen, dass jeder etwas dazu beitragen kann.“ Die an dem Abend Geehrten seien Vorbilder, was großes Engagement für die Teilhabe angeht. „Es geht darum, dass Menschen mit Behinderung genau wie diejenigen ohne Behinderung entscheiden können, wie sie leben, wohnen und ihre Freizeit gestalten möchten“, erklärte Zinnecker.

Dieses Jahr ausgezeichnet wurden Wolfgang Neumayer, Vorsitzender der Ostallgäuer Lebenshilfe, die Inklusionsfirma Irseer Kreis Versand gGmbH, der Turnverein Nesselwang sowie der Kreisjugendring Ostallgäu.

Waltraud Joa und andere Preisträger von 2020 werden ebenfalls noch persönlich gewürdigt

Bereits 2020 ausgezeichnet wurden Anna Wodniok, Hauswirtschaftsleiterin des St. Martin Seniorenzentrums Füssen, Waltraud Joa, ehemalige Behindertenbeauftragte des Landkreises Ostallgäu, Alfons Regler, Beauftragter für Menschen mit Behinderung der Gemeinde Stötten, der Curling Club Füssen und die Sportabteilung der Lebenshilfe.

Coronabedingt erhielten die Preisträger von 2020 ihre Urkunde samt Metallschild aber erst in diesem Jahr persönlich. Die Vorstellung der Ausgezeichneten erfolgte durch ehemalige Ausgezeichnete, Vertreter der Offenen Behindertenarbeit (OBA) sowie der Wohnheim- und Werkstattbeiräte.

Jeder kann Vorschläge für neue Inklusionsblumen-Preisträger im Ostallgäu machen

Musikalisch untermalt wurde die Festveranstaltung durch das Duo „Bergmangecho“. Die Verleihung der Inklusionsblume erfolgt jährlich. Vorschläge können an die Inklusionskoordination des Landkreises per E-Mail (inklusion@lra-oal.bayern.de) oder unter Telefon 08342/911225 gemacht werden.