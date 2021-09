Zwei Biessenhofener nehmen an der „European 5000“ teil. In 13 Tagen fahren sie mit dem Trabi durch zehn Länder nach Brüssel. Dabei gelten extreme Regeln.

Auf die Idee, eine Rallye zu machen, sind Kautz und Stober durch Freunde gekommen. „Sie sind in den Orient gefahren. Wir haben uns gedacht, dass wir so etwas auch machen wollen“, erzählt Kautz. Gesagt, getan. Im Frühjahr meldeten sie sich zur „European 5000“ an. Veranstalter ist das Unternehmen SAC mit Sitz in Hamburg, das noch weitere Routen im Programm hat. Durch den Balkan, über die Berge oder eben quer durch Europa: Die Rallyes haben es in sich, denn es gelten besondere Regeln.