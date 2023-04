Dieses Erlebnis beschert die Blasmusik in Bernbeuren dem Publikum

350 Zuhörer genießen den Auftritt der Musikkapelle Bernbeuren. Sie überzeugt bei ihrem Konzert mit Feingefühl für verschiedenste Genres. Das wurde gespielt.

Blasmusik hat sich längst von seinen Klischees gelöst: Polkas sind vielseitig, nicht einfältig, Konzertstücke anspruchsvoll und technisch für Laienmusiker herausfordernd. Dass das auch für Dorfkapellen gilt, hat die Musikkapelle Bernbeuren bei ihrem Frühjahrskonzert gezeigt.

Wie sich die Pause durch Corona auf die Muikser ausgewirkt hat

Die 54 spielenden Musikerinnen und Musiker um Dirigent Ulrich Bielmeier boten den 350 Zuhörern in der Auerberghalle ein Konzertprogramm, das sich vor allem durch viele verschiedene Genres auszeichnete. Dass es überhaupt möglich war, so probenintensive Stücke vorzubereiten, darüber äußerten sich Bielmeier und erster Vorsitzender Florian Hipp erleichtert. Schließlich liegen hinter den Musikern schwierige Corona-Jahre, in denen kaum Proben möglich waren. Keine Spur von dieser Proben-Abstinenz bot sich im ersten Teil des Konzerts: Die Kapelle eröffnete ihr Konzert mit dem Marsch „Arsenal“ (Jan van der Roost). Dann folgten Stücke, die die Kapelle in wenigen Wochen bei Wertungsspielen einer Jury vorspielen wird. Darunter „Arizona“ von Franco Cesarini. Ein Stück, das vor allem Rhythmik und ein Gefühl für Tempi-Wechsel von den Musikern verlangte. Das Publikum wurde darin auf eine Reise durch den US-Bundesstaat und seine tiefen Schluchten mitgenommen. „The Witch and the Saint“ (Steven Reineke) widmete sich in teils mystischer, teils drängender Weise den Hexenverfolgungen im Mittelalter. Die Musiker zeigten hier Gespür für die leisen, emotionalen Töne.

Warum ein Moment beim Blaskonzert in Bernbeuren besonders emotional ist

Zusammenhalt habe die Kapelle in diesem Jahr bewiesen, als einer ihrer Musiker starb. Ihm widmeten sie in einem emotionalen Moment des Abends die Stücke „To a Friend“ und den „Fliegermarsch“. Durch den Abend führte als Ansager Michael Hurm, der interessante Geschichten hinter den Stücken zu erzählen wusste. Darunter auch der Hinweis auf eine altbekannte Melodie: Komponiert als Eröffnungsmusik des Grand-Prix der Volksmusik und arrangiert mit dem Titel „So schön ist Blasmusik“, startete die Kapelle in den zweiten Teil des Abends. Spätestens nach der Polka „Prager Gassen“ war klar: Auch Traditionelles kommt beim Publikum an. Vielen Zuhörern waren die folgenden Stücke „I have a dream“ von Abba und die Hits des Medleys „80er KultTour“ bekannt. In Letzterem verarbeitet der Komponist Thiemo Kraas unter anderem „Skandal im Sperrbezirk“, „1001 Nacht“ und „Amadeus“.

Mitgesungen haben bei der Zugabe „Glück“ der Band Fäascht-Bänkler einzelne Zuhörer – und die Musiker selbst. Mit dem Ausruf „Glücklich muss man einfach sein“ beendeten sie die vorletzte der insgesamt drei Zugaben. Traditionell zum Abschluss spielten sie den „Bernbeurer Jubiläumsmarsch“ ihres Ehrendirigenten Iganz Keck.

Geehrt wurden am Abend Andrea Höbel (15 Jahre), Elisabeth Keck (zehn Jahre Jugendvertreterin) und Stefanie Seelos (D3-Prüfung).

