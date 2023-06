So lange wird im Obergeschoss eines Hauses in Obergünzburg den Menschen auf den Zahn gefühlt

Das Gebäude in der Kemptener Straße in Obergünzburg hat eine wechselvolle Geschichte. Doch im Obergeschoss ist alles geblieben. Das zeigen die Annalen.

Im Gebäude an der Günz, in der Kemptener Straße 2 in Obergünzburg, übte schon um die vorletzte Jahrhundertwende 1909 Georg Bäumler sen. seine Tätigkeit als Dentist aus. Zur damaligen Zeit wurde der Fachbereich der Zahnheilkunde von Zahnärzten ohne Hochschulprüfung, also von Dentisten ausgeführt, da erst ab 1919 eine Promotion möglich war.

Warum ein Blick in die Ausstellung im Museum Mitleid erzeugt

Im Obergünzburger Heimatmuseum sind aus dieser Zeit noch Dentist-Bestecke wie Mundsperren, Zangen oder Heber-Löffel in Vitrinen ausgestellt, bei deren Betrachtung sich noch heute Mitleid mit den seinerzeitigen Patienten einstellt. Auch der Sohn, mit gleichem Vornamen Georg Bäumler, wie auch dessen Tochter Dr. Gigi Bäumler, verheiratete Heckel, führten bis 1990 die Zahnarztpraxis weiter, ehe sie Dres. Müller übernahmen und heute eine Zahnarztpraxis aus Kempten den Patienten auf den Zahn fühlt.

Das ausladende Gebäude ist im Juni-Kalenderblatt des Bildkalenders 2023 des Arbeitskreises Heimatkunde (AKH) abgebildet. Aus dem 19. Jahrhundert stammend, von geordnet proportionierten Fensterfronten mit Fensterladen ausgestattet, war es seinerzeit mit Blechdach eingedeckt und zeigt sogar an den Kaminen dekorative Stuck-Lisenen, gleich derer an den Giebelwänden.

Was an dem Haus in Obergünzburg für große Schäden gesorgt hat

In den Nachkriegsjahren um 1948, nach der Währungsreform, richtete sich Hans Weinert im Erdgeschoss eine Drogerie ein, mit der er in einem winzigen Raum im Nachbargebäude des Tschaffon-Hauses klein angefangen hatte, weil der Geschäftsmann zwei Drogerien durch die Vertreibung aus Karlsbad (heute Tschechien) verlor. Sohn Peter leitete bis 2004 als Drogist das Geschäft. Danach spezialisierte sich dessen Tochter Anette auf ein Farbengeschäft. Nach 2014 wurden die Geschäftsräume anderweitig verpachtet.

Das immer wieder auftretende Hochwasser im Ort und die über die Ufer tretende Günz setzten dem Gebäude, den Geschäftseinrichtungen und den Bewohnern enorm zu. Sie richteten jedes Mal großen Schaden an.

Erst die kostspieligen Hochwasser-Schutzbaumaßnahmen im Markt Obergünzburg zur Jahrtausendwende machten den immer wiederkehrenden Überschwemmungen ein Ende.

