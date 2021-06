Digitaler Impfpass: Riesige Nachfrage in Marktoberdorf

Seit Montag können Apotheken die Zertifikate ausstellen. Wie der Impfpass aufs Handy kommt und was Kunden wissen müssen, um ihn zu bekommen.

Die Nachfrage nach den neuen digitalen Impfpässen ist in Marktoberdorf enorm. In manchen Apotheken war der Andrang so groß, dass sich Schlangen bildeten. Bereits zum Start am Montag stellten einzelne Apotheken mehrere Dutzend Impfpässe aus.

„Das Ganze ist am Rande des Machbaren“, sagte Apotheker Martin Jorky von der Hubertus Apotheke. Das Telefon klingele ununterbrochen. Die Anrufer wollen wissen, ob die Apotheke die neuen Impfpässe ausstellt. „Die Nachfrage ist enorm“, sagt Jorky. Gleich an Tag eins stellte das Team von Jorky über 160 digitale Impfpässe aus; aufgeteilt auf die drei Filialen Marktoberdorf (43), Füssen (63) und Kaufbeuren (61). Noch können die Kunden ohne Termin in die Apotheke kommen. Jorky rechnet aber damit, dass er dies bald ändern muss.

Impfpass wird in der ganzen EU akzeptiert

Mit dem digitalen Impfpass kann der volle Corona-Impfschutz per Smartphone nachgewiesen werden. Der Nachweis wird per QR-Code in einer App auf dem Smartphone hinterlegt. Die digitalen Zertifikate sind mit der Überschrift „EU-COVID-19 Impfzertifkat“ versehen. Es wird bundesweit akzeptiert – ebenso in den anderen EU-Mitgliedsländern.

Wer doppelt gegen das Coronavirus geimpft ist und sich in einer Apotheke einen digitalen Impfpass ausstellen lassen möchte, muss sein gelbes Impfbuch und den Personalausweis mitbringen. Nach Eingabe oder Übernahme der Daten wird ein QR-Code erstellt, den die Nutzer auf einem Papierausdruck mitbekommen und später mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App einscannen und nutzen können.

Ansturm auf die Impfpässe in Marktoberdorf enorm

Für die Apotheken gab es quasi keinen Vorlauf, sagt Jorky. Am vergangenen Freitagabend habe er sich erstmals in das System einloggen können. Seit Montagvormittag funktioniere die EDV – mehr oder weniger. Wie am Montag kam es auch am Dienstag immer wieder zu Ausfällen des Servers. „Das ist schlimm“, sagt Jorky. Denn der Aufwand für Dokumentation und Kundengespräch sei ohnehin „gigantisch“. Und Jorky muss aufgrund der großen Nachfrage bereits mit mehr Personal arbeiten. Wenn dann der Server hängt, dauert das Ausstellen des Impfpasses laut Jorky doppelt so lange.

Funktioniert hingegen das System, dauert es laut Apothekerin Ruth Eifel von der Arnica-Apotheke etwa fünf Minuten, bis der digitale Impfpass fertig ist. „Das geht vom Arbeitsaufwand.“ Auch in der Arnica-Apotheke war die Nachfrage „lebhaft“, wie Eifel sagt. Über 50 digitale Impfpässe stellte das Team aus. Die Kunden seien recht gut vorbereitet und hätten die notwendigen Dokumente (Impfbuch und Personalausweis) in der Regel dabei. Das Apothekenpersonal hat dann die Aufgabe, Personalausweis und vor allem das Impfbuch genau zu kontrollieren. „Damit keiner betrügt“ – und ungerechtfertigt einen Impfnachweis erhält.

Kunden sollten Geduld mitbringen

Dass die Nachfrage nach den digitalen Impfpässen noch steigt, davon geht Apotheker Bayan Hammoudi von der Schloss-Apotheke aus. Rund 40 Impfnachweise erstellte Hammoudi bis Dienstagabend. Weil der Server am Dienstag lange ausfiel, sei dies durchaus „etwas stressig“ gewesen. Den Impfpass erhalten Kunden in der Schloss-Apotheke ohne Terminvereinbarung. Auch in der Martins Apotheke ist die Nachfrage „extrem groß“, sagt Dagmar Wieder. Kunden, die sich das begehrte Zertifikat holen möchten, sollten etwas Geduld mitbringen – und alle nötigen Unterlagen dabei haben, sagt Wieder.

Impfzentrum Marktoberdorf stellt auch Pässe aus

Auch die Impfzentren in Marktoberdorf und Kaufbeuren stellen digitale Impfpässe aus. Allerdings bekommen nach Angaben von Thomas Brandl, Pressesprecher des Landratsamtes, nur Personen, die seit vergangenem Mittwoch im Impfzentrum die Zweitimpfung erhalten haben, auch den QR-Code für den digitalen Impfnachweis ausgedruckt. Diejenigen, die bereits zuvor ihre zweite Corona-Impfung hatten, werden noch auf die Apotheken zu verwiesen. Für diese Fälle müsse erst die Software in den Impfzentren durch den Freistaat angepasst werden. Dies soll bis Mitte Juli erfolgt sein.

Welche Apotheken in Marktoberdorf dabei sind:

Laut dem Infoportal Apothekenmanager stellen derzeit in Marktoberdorf folgende Apotheken digitale Impfpässe aus: Martins Apotheke, Arnica-Apotheke, Schloss-Apotheke und Hubertus-Apotheke.

Infos über Apotheken, die Impfpässe ausstellen, online unter:

www.mein-apothekenmanager.de

