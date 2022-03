"Hans Zimmer live": Marktoberdorfer Dirigent auf Tour mit Filmmusik-Weltstar

Der Dirigent Wilhelm Keitel ist mit Hans Zimmer auf Tour. Im Orchester spielen Musiker aus Odessa, deren Familien nach Marktoberdorf geflüchtet sind.

Vor 8000 Zuschauern feierte die Show „Hans Zimmer live“ am Freitagabend in Hamburg Premiere. Mit dabei: Der Marktoberdorfer Dirigent und Tour-Produzent Wilhelm Keitel sowie Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine. „Vor 858 Tagen habe ich unser Orchester gebucht. Und zwar unser Orchester aus Odessa, aus der Ukraine“, sagte der Komponist Hans Zimmer. Doch dann kam der Krieg und wirbelte alles durcheinander. Dass die Konzerte wie geplant stattfinden können, ist vor allem Wilhelm Keitel und seiner Familie zu verdanken. Sie holten Musikerfamilien aus Odessa nach Marktoberdorf und organisierten ihnen Unterkünfte – wie im Fall von Alik Lysiuk, dem Tourmanager des Odessa Opera Ochestra.

Tourmanager aus Odessa flieht mit Frau und Baby vor dem Ukraine-Krieg nach Marktoberdorf

Alik Lysiuk floh mit seiner Frau und seinem vier Monate altem Baby von Odessa nach Marktoberdorf. „Wir haben verstanden, dass die Situation wirklich ernst ist“, sagte er. Auch etliche andere Musiker des Orchesters seien geflohen. Beate und Wilhelm Keitel organisierten für die Familien Wohnungen und Sachspenden im Ostallgäu. „Sie haben uns mehr gegeben, als wir brauchen“, sagte Lysiuk. „Wir können zum Beispiel in einer vorher leeren Wohnung jetzt zwei Monate lang wohnen. Eine andere Familie wohnt jetzt in einem alten Bauernhaus in der Nähe von Marktoberdorf“, sagt Alik Lysiuk.

Musiker gehen auf Tour - ihre Familien bleiben in Marktoberdorf zurück

Keitel ging mit den Musikern auf Tour, während die Frauen und Kinder sicher in Marktoberdorf blieben. Eine gewinnbringende Situation für beide Seiten: Die Familien aus der Ukraine können so gleich wieder Geld verdienen, und die Konzerte können stattfinden.

Bereits am Donnerstag stand Lysiuk beim Probenbeginn in Berlin Arm in Arm mit dem Komponisten Hans Zimmer vor der Presse. „Natürlich sind wir mit unseren Gedanken in unserer Heimat, aber wir konzentrieren uns als professionelle Musiker auch auf die Konzerte.“ Auf die Frage, wie er auf die politische Lage blicke, sagte Hans Zimmer, er sei kein Politiker, aber er wolle Menschen zusammenbringen. „Ich möchte, dass dieses Gemetzel aufhört. Dass diese Gier aufhört.“

Auch beim Konzertbeginn in Hamburg am Freitag richteten sich die Gedanken aller Teilnehmenden in die Ukraine. „Die Welt hat sich so geändert und so viel ist passiert. Und jetzt seid ihr trotzdem gekommen, und das ist ganz besonders für uns“, sagte Zimmer. Der Komponist spielte das erste Mal selbst mit auf der Bühne.

Familie Keitel will weitere Ukraine-Flüchtlinge nach Marktoberdorf holen

Bis Ende April sind Konzerte unter anderem in Hamburg, Stockholm und Amsterdam geplant. Wie es nach der Tour für die Musiker aus Odessa weitergeht, ist für Lysiuk bislang unklar. „Wir wissen ja schon nicht, was morgen oder übermorgen passiert“, sagte der 31-Jährige. „Der Plan wird voraussichtlich sein, weiter auf Tour zu gehen. Wir hoffen aber einfach, dass der Krieg wieder aufhört.“ Solange wolle er mit seinen Musikern den Menschen „Freude und Frieden bringen“. Filmkomponist Hans Zimmer hatte vor dem Tour-Auftakt ebenfalls betont, „dass Kunst und Künstler da sind, um Frieden in diese Welt zu bringen“. Neun Mitglieder des Ensembles, die eigentlich bei der Tour dabei sein sollten, seien aber nach wie vor in der Ukraine, betonte Lysiuk. „Sie schützen unsere Heimat.“ (Lesen Sie auch: Wie die Kultur-Branche auf den Ukraine-Krieg reagiert)

Bei Wilhelm Keitel indes steht schon bald die nächste Tournee an. Die Familie plant erneut, ukrainische Musiker nach Marktoberdorf zu holen. Die Familie ist dafür noch auf der Suche nach Wohnungen im Großraum Marktoberdorf.



Kontakt: Wer Wohnraum zur Verfügung hat, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@bnk-musicproduction.de melden.

