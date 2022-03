An der Förderschule Don Bosco in Marktoberdorf besteht dringend Handlungsbedarf. Der Landkreis Ostllgäu will investieren. Das soll dort geschehen.

24.03.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der Sanierung und Erweiterung der Don-Bosco-Schule steht seitens der Stadt nichts entgegen. Einstimmig hat der Marktoberdorfer Stadtrat das gemeindliche Einvernehmen erteilt.