Dorfbrunnen in Bernbeuren mit Graffiti verunstaltet

Unbekannte haben den Dorfbrunnen auf dem Marktplatz in Bernbeuren mit Graffiti besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen.

10.06.2022 | Stand: 14:32 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in einem Zeitraum in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Dorfbrunnen auf dem Marktplatz in Bernbeuren mit Graffiti Schmierereien verunstaltet. (Lesen Sie dazu auch: Im Drogenrausch: Frau bricht in Marktoberdorf in Wohnmobil ein und randaliert)

Die Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei sprühten die Täter Zahlen und Buchstaben rund um den Brunnen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei Schongau ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 08861/23460.

Lesen Sie auch: Versuchter Einbruch bei Untrasried - möglicher Zusammenhang mit anderen Vorfällen