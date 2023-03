Dorfgemeinschaftshaus in Kraftisried: Dieses Restaurant zieht ein

Anfang des Jahres zog die Gemeindeverwaltung ins neue Dorfgemeinschaftshaus in Kraftisried. In Kürze darf auch die Öffentlichkeit einen Blick hinein werfen.

Von Bernhard Angerer

06.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nach und nach zieht Leben in das neue Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Kraftisried. Die Gemeindeverwaltung ist Anfang des Jahres eingezogen, der Gemeinderat hielt bereits seine ersten Sitzungen im Saal ab, in dem man auch heiraten kann, und auch einige Vereine nutzen das Kraftwerk schon. Nun fehlen nur noch Kleinigkeiten am Innenausbau und die Außenanlagen. „Sobald im Frühjahr alles fertiggestellt ist, wird es einen Tag der offenen Tür geben“, verspricht Bürgermeister Michael Abel.

