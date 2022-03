Für ein „beeindruckendes Lebenswerk“ erhält Jörg Gabler das Bundesverdienstkreuz

Der Obergünzburger Bankier Dr. Jörg Gabler erhält den Orden aus den Händen von Gesundheitsminister Holetschek. Der 91-Jährige war und ist vielfältig engagiert.

19.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Der Obergünzburger Bankier und Unternehmer Dr. Jörg Gabler ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Den Orden überreichte Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek überreichte im Auftrag des Bundespräsidenten am Donnerstag in Memmingen. Gabler erhielt den Orden für seine herausragenden Verdienste für die Allgemeinheit, die er als erfolgreicher Unternehmer im Bankwesen sowie in zahlreichen Ehrenämtern erworben hat.

Der 91-Jährige geht noch immer täglich in die Bank in Obergünzburg

Der 91-jährige Gabler gilt als einer der ältesten Privatbankiers der Welt und ist seit 1971 geschäftsführender Teilhaber Gabler-Saliter Bankgesellschaft AG. Gesundheitsminister Holetschek würdigte in seiner Ansprache Gablers „beeindruckendes Lebenswerk“.

Bank unterstützte viele Landwirte im Allgäu

Mit der Unterstützung der Bank war es möglich, viele Neu- und Umbauten im Allgäu durchzuführen und Landmaschinen zu finanzieren. Daneben war Gabler geschäftsführender Teilhaber der „J.M. Gabler-Saliter Milchwerke Obergünzburg“ sowie Vorstandsmitglied im „Milchwirtschaftlichen Verein Allgäu-Schwaben“. Außerdem engagierte sich Gabler viele Jahre ehrenamtlich in der Industrie- und Handelskammer Schwaben und in der Vertreterversammlung Kaufbeuren.

Gabler war auch 20 Jahre Schützenmeister in Obergünzburg

Darüber hinaus war Gabler 20 Jahre lang Schützenmeister des Vereins „kgl. priv. Feuerschützen seit 1526 Obergünzburg“ sowie Jagdberater im Landkreis Ostallgäu. Seit 2019 ist er Vorstandsmitglied der Rupert-Gabler-Stiftung.

