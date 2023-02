Warum die Dragons Sulzschneid im Eishockey wieder jubeln können

Sulzschneid revanchiert sich im Eishockey für die Hinspielniederlage und bezwingt Rückholz. An der Spitze der Hobbyrunde steht aber ein anderer.

Mit einem Erfolg über den SV Wald haben die Seeger Adler die Tabellenführung in der Eishockey-Hobbyrunde um den Zimmermann-Cup übernommen. Dabei führte Florian Wachter die Adler mit einem Doppelpack zum 4:1-Sieg. Im zweiten Spiel trafen die Dragons Sulzschneid auf Roßhaupten. Die Bulls hatten das Hinspiel deutlich für sich entschieden, diesmal verloren sie 1:5.

Der Sulzschneider Johannes Filser hat mit seinem Hattrick gegen Roßhaupten den Seeger Josef Wachter in der Torschützenliste überholt. Filser erzielte in den sieben Partien nun elf Treffer, Wachter zehn.

So sieht es bei den beiden Spielen zum Abschluss der Hauptrunde aus

Zum Abschluss der Hauptrunde stehen noch zwei Begegnungen an. An beiden ist der amtierende Meister Rückholz beteiligt. Zunächst kommt es gegen Sulzschneid zu einer Neuauflage des Finals des vergangenen Jahres. Im Duell der Altmeister geht es um die Hauptrundenplatzierung und darum, auf wen die beiden Teams in den Halbfinals treffen. Danach bestreitet Rückholz das Derby gegen Wald. Für Wald geht es nur um einen versöhnlichen Saisonabschluss.

Bulls Roßhaupten – Dragons Sulzschneid 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Tore 1:0 Markus Linder (8.), 1:1 Florian Schmid (13.), 1:2 Matthias Köpf (17.), 1:3 Johannes Filser (32.), 1:4 Johannes Filser (44.), 1:5 Johannes Filser (45.)

Strafzeiten 8 – 6

Die zunächst vereinzelten Angriffe wurden von beiden Seiten tadellos verteidigt. In der achten Minute gelang es Markus Linder jedoch nach einem Alleingang, den Puck im Gehäuse der Dragons zu versenken. Der Jubel der Bulls darüber war natürlich groß, da der Gastgeber auf ein Revival des Hinspiels hoffte. Die Dragons ließen sich nicht beirren und spielten trotz dezimierten Kaders ruhig weiter. Diese Gelassenheit wurde dann durch ein schönes Zuspiel von Matthias Schrägle auf Florian Schmid mit dem Ausgleichstreffer belohnt. Nach Anpfiff des zweiten Drittels war die Angriffslust der Dragons geweckt. Nach etwas mehr als einer Minute drehte Matthias Köpf das Spiel. Der Gastgeber antwortete mit einigen schönen, aber wirkungslosen Angriffen. Aber auch die Sulzschneider scheiterten aber an den Glanzparaden des Goalies der Bulls, Markus Roth. Das letzte Drittel begann wieder umkämpft, obgleich ein Vorteil der Gäste zu erkennen war. Den Bulls fehlte der letzte Biss. Dies nutzte Johannes Filser zum 3:1. Der Elan der Bulls schwand nun merklich. Die Dragons trugen dem spärlichen Anhang herrliche Szenen vor. Und auch der Torhunger war noch nicht gestillt. Filser legte zwei Treffer zum lupenreinen Hattrick nach. Allerdings war das 5:1 etwas zu hoch.

SV Wald – Seeger Adler 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Tore 0:1 Florian Wachter (3.), 0:2 Simon Steiger (21.), 1:2 Samuel Kaiser (30.), 1:3 Josef Wachter (36.), 1:4 Florian Wachter (37.)

Strafzeiten 4 – 6

Wegen des Siegs der Sulzschneider konnte Wald nicht mehr in die Play-Offs einziehen. Trotzdem entwickelte sich ein ansehnliches, schnelles Spiel. Seeg drückte mächtig aufs Gas und wollte die Walder überrennen. So markierte Franz Wachter früh den Führungstreffer. Wald hielt gut dagegen – zwar meist in der Defensive, aber durchaus auch mit Möglichkeiten nach vorne. Im Mittelabschnitt erwischte der Gastgeber den besseren Start, blieb vor dem Tor jedoch harmlos. Die Adler nutzten die erste Überzahlphase und erhöhten durch Simon Steiger auf 2:0. Die Walder jedoch verkürzten durch ihren Youngster Samuel Kaiser auf 1;2. Sie hatten wenig später sogar die Chance auf den Ausgleich, doch den vereitelte der Pfosten. Im Schlussdrittel wollte Wald unbedingt das Unentschieden und spielte nach vorn. Das nutzten die Gäste und erhöhten durch einen Doppelschlag von Josef und Florian Wachter zum 4:1. Nach diesem verdienten Sieg übernahm Seeg die Spitze in der Tabelle.

Das ist Tabelle des Zimmermann-Cup im Eishockey

1. Seeger Adler 28:20 10:6

2. Bulls Roßhaupten 26:24 9:7

3. Allgeier Rückholz 20:15 8:4

4. Dragons Sulzschneid 31:19 7:7

5. SV Wald 10:37 2:12

Die nächsten Begegnungen: Freitag, 10. Februar, 20 Uhr Sulzschneid – Rückholz (in Marktoberdorf), Montag, 13. Februar, 19 Uhr Rückholz – Wald (in Füssen).

