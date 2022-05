Dramatische Rettungsaktion: Rollstuhlfahrerin stürzt in die Günz

Eine Frau ist in Obergünzburg mit ihrem Rollstuhl von einer Brücke abgekommen. Sie stürzte mitsamt dem Fahrzeug in den Bach. Wie sie gerettet werden konnte.

03.05.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Eine Rollstuhlfahrerin ist am Montagmittag in Obergünzburg (Ostallgäu) samt ihrem Rollstuhl in die Günz gestürzt. Nach Angaben der Feuerwehr wollte sie über eine Brücke fahren und kam dabei von dieser ab. (Lesen Sie auch: Bei einem Unfall nahe Ruderatshofen fällt ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Baum)

Helfer waren sofort zur Stelle

Vorbeigehende hörten die Frau schreien und alarmierten umgehend Rettungsdienst und Feuerwehr. Da die Rettungswache Obergünzburg nur wenige Meter vom Einsatzort entfernt ist, konnte der Rettungsdienst die Frau wenig später mit Unterstützung der Ersthelfer aus dem Bach retten. Die Feuerwehr barg den Elektrorollstuhl. Der Einsatz dauerte ungefähr eine halbe Stunde.

