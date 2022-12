Drei Einbrüche in einer Nacht in Marktoberdorf und Umgebung

In den Kindergarten Biessenhofen, die Grundschule Marktoberdorf und eine Imbissbude in Altdorf sind unbekannte Täter eingebrochen. Waren es jedes Mal dieselben?

Mehrere Einbrüche haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in und um Marktoberdorf ereignet. Nach Angaben der Polizei sind unbekannte Täter in den Kindergarten Biessenhofen und die Grundschule Marktoberdorf eingebrochen. Es wurde außerdem der Versuch gestartet, eine Imbissbude in Altdorf aufzubrechen.

Geldkassette des Kindergartens Biessenhofen gestohlen

Bisher unbekannte Täter hebelten das Bürofenster auf der Ostseite des Kindergartens "Purzelbaum" in Biessenhofen auf und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Um besser einsteigen zu können, trugen sie offensichtlich einen Tisch unter das Fenster und nutzten diesen als Trittbrett. Alle Schränke in dem Büro wurden durchsucht und teilweise zu diesem Zweck auch aufgebrochen. Beamte der Polizei Marktoberdorf fanden frische Fußspuren im Schnee.

Der Sachschaden, den die Täter beim Einbruch verursacht haben, beläuft sich auf 1000 Euro.

Aufhebeln einer Imbissbude in Altdorf scheitert

Auch in Altdorf haben Unbekannte versucht, einen Imbissanhänger an mehreren Stellen aufzuhebeln. Dieser stand auf dem Parkplatz einer Spedition im Gewerbepark Altdorf. Den Tätern gelang es jedoch nicht, den Hänger zu öffnen. Bei dem Versuch entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Dritter Einbruch in einer Nacht: Unbekannte in Grundschule Marktoberdorf

Am der Adalbert-Stifter-Grundschule in Marktoberdorf wurde in derselben Nacht das Fenster der Mädchentoilette aufgehebelt. Um von außen an das Fenster zu gelangen, benutzten die bisher nicht bekannten Täter eine in der Nähe stehende Papierabfalltonne als Steighilfe. Im Gebäude angekommen, hebelten sie die Tür zum Rektorat auf und durchwühlten darin sämtliche Schränke. Auch den Einbautresor versuchten sie aufzuhebeln - jedoch erfolglos.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wurde nichts entwendet. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Wie schon vor dem Kindergarten stellten die Beamten auch vor der Grundschule frische Fußspuren im Schnee fest und stellten diese sicher.

Ob bei allen drei Einbrüchen die gleichen Täter am Werk waren, ist bisher unklar. Die Polizei Marktoberdorf bittet etwaige Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Nummer 08342/96040 zu melden.

