Drei Ferien-Baumhäuser für Bernbeuren: Darum sind die geplanten Unterkünfte so besonders

Urlaub in den Wipfeln der Bäume: Das soll nahe Bernbeuren in Zukunft möglich sein. Dem Ideengeber geht es aber nicht nur um den Freizeit-Aspekt.

16.03.2023 | Stand: 18:46 Uhr

Als Kind hat der oder die ein oder andere vielleicht im Garten in einem Baumhaus gespielt – das reinste Abenteuer. Im Erwachsenenalter ist etwas mehr Platz und Komfort gefragt. Und genau das soll voraussichtlich im Sommer nahe Bernbeuren entstehen: drei Ferien-Baumhäuser auf Stelzen, die Platz für zwei bis sechs Personen bieten. Sie sollen an Urlauberinnen und Urlauber vermietet werden. Die Botschaft, die hinter der Idee von Michael Schilling von der Käsküche Bernbeuren steckt, ist dieselbe wie in Kindheitstagen im heimischen Garten: „Der Menschen soll im Einklang mit der Natur leben.“

