Eine Autofahrerin (62) ist am späten Samstagvormittag auf der B12 in Höhe Geisenhofen in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Die Unfallursache ist noch unklar.

17.07.2022 | Stand: 20:04 Uhr

Eine Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Kempten auf der B12 unterwegs war, ist in Höhe Geisenhofen / Futtertrocknung im Bereich einer Überholmöglichkeit auf die Gegenspur geraten. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto , das mit zwei Insassen besetzt war. Danach prallte noch ein weiterer, nachfolgender PKW gegen ihr Fahrzeug.

