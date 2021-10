Drei Verletzte bei Unfall in Marktoberdorf

Am Sonntagabend übersieht ein Autofahrer in Marktoberdorf ein anderes Fahrzeug. Eine Frau wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

18.10.2021 | Stand: 13:45 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagabend in Marktoberdorf drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Am Sonntag fuhr gegen 21.30 Uhr ein 52-jähriger Marktoberdorfer mit seinem Auto auf der Meichelbeckstraße stadtauswärts. Auf Höhe der Schießstattstraße bog er mit seinem Wagen nach rechts ab. Dabei übersah er ein mit zwei Personen besetztes vorfahrtsberechtigtes Auto. Bei dem Zusammenstoß wurde dessen Fahrerin schwer und die Beifahrerin leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

