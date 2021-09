Immer mehr Kunstlicht stört den Blick nach oben. Auf Lichtverschmutzung will die "Earth Night 2021" in Füssen und Teilen des Allgäus heute aufmerksam machen.

07.09.2021 | Stand: 07:57 Uhr

„Hast Du auch den Großen Wagen gesehen?“ „Den neuen SUV vom Nachbarn?“ „Nein, den am Himmel!“ Diesen zu betrachten, ist vor allem in größeren Ansiedlungen oft schwierig. Zu viel künstliche Beleuchtung verblendet den Blick nach oben. Deshalb soll bei der Earth Night am Dienstag, 7. September, das Licht ab 22 Uhr eine Nacht lang reduziert werden, um auf das Thema Lichtverschmutzung aufmerksam zu machen.