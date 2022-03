Ebenhofen: Fahrgast flüchtet aus dem Taxi ohne zu bezahlen

Kein Geld für den Taxifahrer: In Ebenhofen flüchtete ein Fahrgast ohne zu bezahlen - die Polizei alamiert seine Frau.

11.03.2022 | Stand: 13:26 Uhr

In Ebenhofen hat ein 58-Jähriger seine Taxifahrt nicht begleichen wollen. Nach Angaben der Polizei rief der Mann nach einem Kneipenbesuch in Kaufbeuren ein Taxi und ließ sich nach Ebenhofen fahren. Dort verließ er das Taxi ohne seine Fahrt zu bezahlen. Die Polizei machte den 58-Jährigen ausfindig und rief dessen Ehefrau an. Diese bezahlte laut Polizei den offenen Betrag von rund 20 Euro. Ihren Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Leistungskreditbetruges.

